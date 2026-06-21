Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

专栏 体坛杂论｜世杯射手掀混战 有望突破双位数

专家点睇
更新时间：08:00 2026-06-21 HKT
发布时间：08:00 2026-06-21 HKT

今届美加墨世界杯参赛球队由32队增至48队，经过7天才完成首轮分组赛，几位焦点射手美斯、基利安麦巴比、艾宁夏兰特和哈利卡尼都已开斋，美斯更打破世界杯最年老球员连中三元的纪录。以这班射手的勇态，加上赛事的增加，笔者相信今届神射手可以突破过去6届入8球的纪录，甚至挑战「轰炸机」梅拿于1970年入10球的世杯史上第二高入球纪录。

每届世界杯神射手奖都会是其中一个焦点所在，今届赛事完成首轮分组赛后，一众射手门的表现都没有令球迷失望，其中卫冕冠军阿根廷的射手美斯，于首轮3:0胜阿尔及利亚包办所有入球，并以38岁之龄打破世杯史上最年老演出帽子戏法的纪录。

上届卡塔尔世界杯以8个入球荣登神射手的基利安麦巴比，前届世杯神射手英格兰的哈利卡尼和挪威神锋艾宁夏兰特，同样在首轮分组赛梅开二度，展现射手本色；故笔者预期今届神射手之争会十分激烈。

回顾世界杯历史，法国的方亭于1958年以13球当上神射手，是历来入球最多的神射手，第2位是1970年德国的梅拿入10球。近6届世杯神射手，以2002巴西的朗拿度和上届法国的麦巴比入8球最多。今届分组赛完成首轮后，分组赛连同淘汰赛最多还有7场，相信神射手有机会挑战梅拿10球的纪录，但要突破方亭13球的纪录仍有难度。丹尼神

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
18小时前
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
时事热话
19小时前
台湾中信兄弟啦啦队成员汶汶遭粉丝持刀割颈 重伤急送医抢救 经理人公司震怒发声
台湾中信兄弟啦啦队成员汶汶遭粉丝持刀割颈 重伤急送医抢救 经理人公司震怒发声
影视圈
11小时前
六合彩︱头奖800万今晚搅珠。资料图片
六合彩︱800万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你!
社会
11小时前
陈敏儿离世丨长子廖文哲谈新歌写「召唤死去的母亲」 惊揭发布后妈妈即病逝：好神奇
陈敏儿离世丨长子廖文哲谈新歌写「召唤死去的母亲」 惊揭发布后妈妈即病逝：好神奇
影视圈
10小时前
游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元
游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元　
即时国际
18小时前
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
食用安全
15小时前
连锁酒家推$168抵食孖宝！叹脆皮烧鹅皇＋镬气炒鱼腐（全线5分店供应）
连锁酒家推$168抵食孖宝！叹脆皮烧鹅皇＋镬气炒鱼腐（全线5分店供应）
饮食
14小时前
周润发低调接济TVB退休老人善行曝光  曾宴请过百幕后聚餐超念旧  重情重义尽显一流品格
周润发低调接济TVB退休老人善行曝光  曾宴请过百幕后聚餐超念旧  重情重义尽显一流品格
影视圈
22小时前