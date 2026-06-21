专栏 体坛杂论｜世杯射手掀混战 有望突破双位数

今届美加墨世界杯参赛球队由32队增至48队，经过7天才完成首轮分组赛，几位焦点射手美斯、基利安麦巴比、艾宁夏兰特和哈利卡尼都已开斋，美斯更打破世界杯最年老球员连中三元的纪录。以这班射手的勇态，加上赛事的增加，笔者相信今届神射手可以突破过去6届入8球的纪录，甚至挑战「轰炸机」梅拿于1970年入10球的世杯史上第二高入球纪录。

每届世界杯神射手奖都会是其中一个焦点所在，今届赛事完成首轮分组赛后，一众射手门的表现都没有令球迷失望，其中卫冕冠军阿根廷的射手美斯，于首轮3:0胜阿尔及利亚包办所有入球，并以38岁之龄打破世杯史上最年老演出帽子戏法的纪录。

上届卡塔尔世界杯以8个入球荣登神射手的基利安麦巴比，前届世杯神射手英格兰的哈利卡尼和挪威神锋艾宁夏兰特，同样在首轮分组赛梅开二度，展现射手本色；故笔者预期今届神射手之争会十分激烈。

回顾世界杯历史，法国的方亭于1958年以13球当上神射手，是历来入球最多的神射手，第2位是1970年德国的梅拿入10球。近6届世杯神射手，以2002巴西的朗拿度和上届法国的麦巴比入8球最多。今届分组赛完成首轮后，分组赛连同淘汰赛最多还有7场，相信神射手有机会挑战梅拿10球的纪录，但要突破方亭13球的纪录仍有难度。丹尼神