专栏 苏哈仔│C朗霸住正选累葡萄牙

荣誉与镁光灯，C朗拿度只能二拣一。今届美加墨世界杯，C朗如果想夺冠取得生涯唯一欠缺的重大锦标，就要放下身段甘心做后备；相反如果他坚持要做主角，霸住正选位置，就要做好准备与大力神杯无缘。

之前有时间睇过亚冠2决赛，亦睇过沙特阿拉伯联赛尾轮，41岁的C朗明显力不从心，盘、传、射都慢半拍，成为球队攻势的「终结者」。这个终结唔系一锤定音将皮球踢入网的那个终结，而是皮球到他脚下一定会失控球权，或浪射出界的「终结者」。在亚冠2决赛中，C朗5次射门都唔中目标，其中只有一次头槌算系真正机会，其余4次都是强行起脚，还有一项数据更令人担心，就是无论地面对抗和争顶都全败，面对一支没有国脚的日本球队大阪飞脚都踢到咁，点样踢世界杯。

41岁力不从心 盘传射慢半拍

老将唔一定无用，只要心态或踢法上改变，都可以延续光辉。然而C朗坚持要做正选，还坚持要成为主角，好多比赛都见到他唔会做小范围配合，拉扯对方守将让队友得到进攻空间，而是当队友持球时，一定直冲入禁区走到近12码点，无视身边被对手包围，举手等「天上掉下馅饼」，食唔到就会向队友抱怨，发泄情绪。

葡萄牙的阵容，是近16年来最强，夺冠并非空谈，但唯一弱点就是C朗的前锋位置。他的影响和领导能力毋庸置疑，把握力仍然厉害，当下半场中后段对手体力下降，或比赛陷入胶着时，他出场一定有作用，问题是做惯「球王」多年的他，是否愿意退居二线呢？苏伟业