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专栏 苏哈仔│「水Break」插广告 犹如时光倒流36年

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更新时间：11:49 2026-06-13 HKT
发布时间：11:49 2026-06-13 HKT

美加墨世界杯正式开锣，打开手机应用程式收看南韩对捷克的直播，两队在上半场以高空波试探，战情颇为沉闷。正当想缩细画面时，突然听到某财务公司的广告，那一刻再专注望向屏幕，连出两、三个广告，之后才切回直播画面，继续比赛。

直播足球赛事加插广告，真系好耐无遇过，对上一次遇到并有印象，就是90年英格兰足总杯决赛，记得曼联门将礼顿准备开龙门球，画面拉阔就去广告，之后返回球场比数已经改变。当然播广告的情况不同，当年比赛继续进行，插广告令观众硬生生睇少几分钟；今届在「补水暂停」期间播广告，比赛本身暂停，观电机前的球迷没有少看比赛。

然而睇波睇了廿多年，早已习惯在球证鸣笛开波后，一气呵成睇足45分钟，先去洗手间、先去饮水揾零食，如今突然暂停3分钟，有2分多钟播广告，感觉怪怪的，好像被打窒了般。足球的商业化程度，向来比NFL、NBA少，不会暂停插入广告，是不少球迷欣赏的地方，如今国际足协为吸金，将这个坚持放下﹗苏伟业

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