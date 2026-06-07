专栏 非帆征途｜黄昏系列帆船赛大玩HappyHour概念

2025至2026年度的帆船赛季才刚落幕，笔者已开始翘首以盼3个月后、于9月开锣的新赛季。皆因接下来的精彩节目多不胜数，除了常规赛事外，多项国际级大赛亦将于今明两年接踵而至，先有11月隆重登场的「Dragon级别帆船世界锦标赛」，明年1月更有「国际帆船大奖赛」首度落户香港，实在令人振奋！

比赛逢周五傍晚举行

深知各位帆友若「休业」3个月定会技痒，加上要为明年的国际大赛把握时间练兵，香港游艇会于6月至8月期间，连续11个星期五举办「St.James'sPlace黄昏系列帆船赛」。首场赛事将于本星期五（5日）在维港以东海域正式扬帆。

「黄昏系列帆船赛」向来广受欢迎，个中魅力在于赛事大玩「HappyHour」概念。比赛逢星期五傍晚举行，让人有种提前迎接周末的惬意；加上赛程短精，约于下午5时20分开赛，傍晚6时45分前便会完成所有赛事。在日落美景相伴，赛后刚好赶上晚饭时间，正好与一众帆友相约聚餐。

虽然整个「黄昏系列」横跨11场赛事，但船队的参与度非常弹性，可因应各自的日程选择性参赛。

除了帆船，海岸赛艇及悬浮独木舟的「黄昏系列赛」亦将于8月接力在维港上演。这两项赛事的时间为傍晚6时半至晚上8时半，于铜锣湾以西海域进行。有兴趣亲身体验的朋友，记得留意官方详情并及早报名。