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专栏 体坛杂论｜法网女单连场爆冷 球迷爱锄强扶弱

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更新时间：10:56 2026-06-07 HKT
发布时间：10:56 2026-06-07 HKT

法国网球公开赛的「冷风」今个星期吹到女单赛场，最大冷门肯定是以外围赛身份打入决赛的祖华莲丝卡，她要与8号种子安祖莉娃争冠。赛前专业预测一面倒睇好安祖莉娃夺冠，球迷们的意见却相反，一致支持祖华莲丝卡封后。笔者相信应该是锄强扶弱的心态使然，就好像1999年女单决赛，全场球迷支持处于劣势的嘉芙，最终她成功反胜轩芝丝夺冠。
世界排名100位以外的祖华莲丝卡，于首圈爆冷淘汰中国名将郑钦文，次圈再击败比利时23号种子梅顿丝，到4强更勇挫在8强淘汰一姐莎芭兰卡出局的舒妮达，成为法网史上第1位打入决赛的外围赛球手。

祖华莲丝卡过关斩将

这名波兰外围赛黑马晋级决赛过程连挫多位猛将殊不简单，但论实力与大赛经验，肯定不及曾两次出战大满贯双打准决赛，以及去年温网打入女单8强的安祖莉娃。决赛前受访的专业评述有62%支持安祖莉娃胜出，惟网上调查有过半数，57%球迷睇好祖华莲丝卡胜出。
情况令笔者想起99年法网女单决赛，轩芝丝对嘉芙的经典战役，轩芝丝以6:4先胜首盘，次盘全场观众都支持处于劣势的嘉芙，向轩芝丝喝倒采。轩芝丝不忍全场压力之后一度哭起来，表现亦受影响，最后嘉芙连赢7:5、6:2，盘数反胜2:1称后。相信当时现场球迷是抱着锄强扶弱的心态撑嘉芙。至于祖华莲丝卡最后能否再爆冷夺冠，还是由热门安祖莉娃胜出，文章见报时已有分晓。丹尼神

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