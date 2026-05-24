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专栏 体坛杂论│樊振东乒乓欧联连输被「抽水」 勿以一次比赛论成败

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更新时间：11:31 2026-05-24 HKT
发布时间：11:31 2026-05-24 HKT

欧洲乒乓球会冠军联赛男团决赛，萨尔布吕肯对尼姆蒙彼利埃。樊振东输掉两场，全靠队友摩加特和达鲁科约基治赢出三场，萨尔布吕肯险胜3:2捧杯。事后前中国代表刘丁硕在网上直播拿著6只蛋讽刺樊振东，引起网上争议。笔者认为任何运动员都有状态起伏的时候，不应以一个比赛结果定英雄，落井下石的行为不可取。

樊振东输波 队友无怪责

团体赛事讲求团体合作和士气，队友之间互相鼓励以达成一加一多于二的效果。今次乒乓欧联决赛，萨尔布吕肯在主将樊振东失准下，两名队友摩加特和达鲁科约基治挺身而出，尤其摩加特在决胜的第5场3:1击败阿历斯勒般，助球队奠胜最为关键。

赛后队友没有怪责樊振东，摩加特更赞扬说：「能够和樊振东做队友是极美妙的事，我从他身上学到太多。」外媒更盛赞樊振东，指他今季19场单打只输掉两场，胜率高达89.5%。

刘丁硕手持6只鸡蛋暗讽樊振东

反观，前中国代表刘丁硕，在网上直播手持6只鸡蛋暗讽樊振东吞六蛋。片段播出后惹来各方抨击，他亦关闭了社交媒体的评论区。另一前中国代表张继科亦看不过眼，他说：「我很了解樊振东，他骨子里那股劲比你们想象的要硬得多，0:6不会把他打垮，他回去只会练得更狠，下一场站他的眼神会更凶。」

笔者认同张继科所说，身经百战的樊振东不会如此轻易被打倒，而笔者更加不齿落井下石的人，借机会抽水擦流量，更应该被指责。丹尼神

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