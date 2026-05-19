专栏 桂神开波｜骑士纽约人会师东决 西岸雷霆马刺大激斗

本赛季NBA季后赛正式进入白热化阶段。东岸次轮上演了一场惊心动魄的抢七大战，骑士展现出雷霆万钧的气势，气走东岸第1种子活塞。生死战中，活塞双星表现失准仅合取20分；反观骑士除了当路云米曹、艾荣莫比利及J艾伦等正选三核发挥出色外，后备群更挺身而出，贡献了极为关键的火力支援。这也是球队自「后占士时代」后，第2次成功杀入东岸决赛。

骑士在东岸决赛的对手，是近期展现出无比稳定性的纽约人。挟着勇夺第3届NBA杯冠军的气势与大赛经验，纽约人干净俐落地横扫了首轮爆冷淘汰绿军的76人，并获得了足足8天的宝贵休息时间。展望东岸决赛，纽约人与骑士皆具备深厚的板凳实力与可靠的正选阵容，两军势均力敌，预计这轮系列赛最少需要激战6场才能分出胜负。

将目光转向西岸，晋级过程同样充满话题。备受期待的马刺在次轮以4:2击退木狼。系列赛的转捩点发生在第4战，超级新星云班耶马因二级恶意犯规被驱逐出场，导致球队被追平。然而，这位法国天才中锋展现出极高的心理质素，在第5及第6战强势反弹，领军大胜。

湖人面临艰难抉择

马刺接下来的西岸决赛对手，是防守固若金汤、上届NBA总冠军雷霆。雷霆在次轮以4:0兵不血刃地扫走名牌湖人，彻底曝露了洛杉矶的弱点。黯然出局的湖人休赛季将面临艰难抉择：为了释放近6000万美元的薪酬空间，管理层或许应忍痛与勒邦占士父子分道扬镳。长痛不如短痛，以此换取年轻兼顶级内线球员，更能激发当积及里夫斯当核心阵容的化学作用。至于雷霆与马刺即将上演的交锋，势必是一场高水准的「困兽斗」，精彩程度绝对有力媲美，甚至超越总决赛。黄兴桂