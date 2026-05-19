Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

专栏 桂神开波｜骑士纽约人会师东决 西岸雷霆马刺大激斗

专家点睇
更新时间：09:30 2026-05-19 HKT
发布时间：09:30 2026-05-19 HKT

本赛季NBA季后赛正式进入白热化阶段。东岸次轮上演了一场惊心动魄的抢七大战，骑士展现出雷霆万钧的气势，气走东岸第1种子活塞。生死战中，活塞双星表现失准仅合取20分；反观骑士除了当路云米曹、艾荣莫比利及J艾伦等正选三核发挥出色外，后备群更挺身而出，贡献了极为关键的火力支援。这也是球队自「后占士时代」后，第2次成功杀入东岸决赛。　　
骑士在东岸决赛的对手，是近期展现出无比稳定性的纽约人。挟着勇夺第3届NBA杯冠军的气势与大赛经验，纽约人干净俐落地横扫了首轮爆冷淘汰绿军的76人，并获得了足足8天的宝贵休息时间。展望东岸决赛，纽约人与骑士皆具备深厚的板凳实力与可靠的正选阵容，两军势均力敌，预计这轮系列赛最少需要激战6场才能分出胜负。　　
将目光转向西岸，晋级过程同样充满话题。备受期待的马刺在次轮以4:2击退木狼。系列赛的转捩点发生在第4战，超级新星云班耶马因二级恶意犯规被驱逐出场，导致球队被追平。然而，这位法国天才中锋展现出极高的心理质素，在第5及第6战强势反弹，领军大胜。

湖人面临艰难抉择

马刺接下来的西岸决赛对手，是防守固若金汤、上届NBA总冠军雷霆。雷霆在次轮以4:0兵不血刃地扫走名牌湖人，彻底曝露了洛杉矶的弱点。黯然出局的湖人休赛季将面临艰难抉择：为了释放近6000万美元的薪酬空间，管理层或许应忍痛与勒邦占士父子分道扬镳。长痛不如短痛，以此换取年轻兼顶级内线球员，更能激发当积及里夫斯当核心阵容的化学作用。至于雷霆与马刺即将上演的交锋，势必是一场高水准的「困兽斗」，精彩程度绝对有力媲美，甚至超越总决赛。黄兴桂

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
生活百科
13小时前
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
政情
3小时前
牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死
牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死
突发
11小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
2026-05-18 08:00 HKT
《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计
《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计
影视圈
16小时前
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
影视圈
19小时前
九龙新界多区突现电力骤降 消防接38宗困䢂报告。
九龙新界多区突现电力不稳 消防接逾40宗困䢂 中电：短暂电压骤降
突发
10小时前
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
影视圈
13小时前
谢婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG泄顶级富豪会所会员身份 豪缴XX万入会与钟嘉欣同好
谢婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG泄顶级富豪会所会员身份 豪缴XX万入会与钟嘉欣同好
影视圈
15小时前
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
影视圈
2026-05-18 09:00 HKT