专栏 体坛杂论│体坛网暴歪风不可长

以「水花消失术」见称的中国跳水名将全红婵，早前因为遭到网络暴力而报公安求助。近日又轮到奥运3金得主、游泳名将孙杨，同样遭到网络暴力而报案。「网暴」问题于中国体坛开始浮现，笔者认为这一班曾经为国家在国际赛取得辉煌成绩的名将，是应该获得公众人士尊重，网民对他们施以「网暴」的行为应该施以严惩，以阻止这歪风助大。

全红婵哭诉受到网暴

全红婵因为发育问题，加上休息一段时间未有训练以致身材增肥，遭网民取笑。不过，网民对这位拥有3块奥运跳水金牌的名将的批评越来越激烈，由她的身形，慢慢到她的朋友，以致其家人都成为网民「施暴」的目标。全红婵因为「网暴」问题深受压力。她曾经在接受电视访问中哭诉受到网暴，甚至恳求网民不要再骚扰其家人。

最后，广东省二沙体育训练中心宣布，全红婵因为网暴事件而向公安报案，而公案局亦正式立案处理，广州越秀警方并成功逮捕涉案的主脑，依法作出行政拘留10日并处以罚款。

孙杨同病相怜 网民传有私生子

本以为全红婵遭网暴一案有人被捕并遭处罚，可以起到阻吓作用，惟近日又轮到游泳名将孙杨遭到网暴。孙杨近日与妻子张豆豆一同出席综艺节目，网上流传孙杨的母亲向制作组施压将部份内容删除，引发起网民向孙杨施暴，更传出孙杨有私生子、入读博士学位资格问题等等流言。孙杨不忍网暴的行为，已经向公安报案，并获得受理。

网络欺凌行为日渐增加，如今更入侵到体育层面，就连国家奥运金牌英雄亦成为网暴对象。笔者认为有关部门必须加大力度打击网暴行为，尤其要保护曾经为国家贡献的英雄们以及其家人。丹尼神

