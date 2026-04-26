专栏 体坛杂论│樊振东将乒乓热潮推向世界

樊振东虽然无份出战世界乒乓球团体锦标赛，但传媒的焦点并没有离开他。早前德国球会萨尔布吕肯为他举行隆重的告别仪式成一时佳话。最近，他突然出现于美国参观MLTT职业乒乓球联赛，相关片段在网络疯传。樊振东先将德国乒乓球热潮带起，如今又积极协助美国MLTT联赛发展，凭自己的影响力将乒乓球推向欧洲和美洲，其魄力实在令笔者敬佩。

樊振东带动起德甲联赛

当初樊振东毅然决定离开中国，前赴德国职业乒乓球联赛发展，曾经被外界视为职业生涯步向晚期谋求退役地方。不过，他凭著实力和努力，成功在德国甲组联赛站稳阵脚，并协助萨尔布吕肯首夺德国杯冠军。而樊振东的加盟成功带动起德甲联赛，更获德国驻华大使馆社媒发文赞扬他的加盟对德国乒乓运动意义非凡。

加入美国MLTT职业联赛董事会

早前樊振东宣布季后离开萨尔布吕肯转投杜塞尔多夫，4月16日的告别战上，球会为他举行隆重的告别仪式，樊振东发表长达半小时的告别感言，场面动人。5天之后，一段樊振东参观美国MLTT职业联赛的片段于网上疯传。其实，他于2025年8月，以战略合伙人身份加入美国MLTT职业联赛董事会。外界以为是一项单纯的商业投资，没想到他会亲身参与推广。据报他不只投入资金，还会参与制定赛例、市场推广和品牌塑造等，全方位投入推动MLTT联赛。

樊振东有将乒乓球热潮推向欧洲和美洲的想法已很难得，再继续付诸实行，其远大的目光和魄力实在令人敬佩和赞赏。丹尼神