专栏 苏哈仔｜曼联卖走加拿祖够果断

曼联靠一 场比赛，撕走 转会决定差的标签。临危 授命的艾登希云踢出精彩 一仗，领军零封车路士赢波，100万 镑买入眼光独到；阿历真度加拿祖倒 戈交出灾难性的表现，去年夏天以 4000万镑卖走他，真系「揞住半边嘴 笑 」。

卖走加拿祖时，已有不少魔迷开 香槟庆祝。当见到他越踢越差，欧联 及英超上阵32场只入2球，仅靠足总 杯和联赛杯对低别球队刷数据，以及 加盟接近一季仍未能抢到正选席位， 就更多人觉得卖得合理。上周倒戈对 曼联，因艾斯迪华奥早段受伤，加拿 祖足足有74分钟的「表演」时间，他阵 上无脚好波连达洛治都过唔到，引来 不少曼迷无情耻笑。

曼联明日之星 沦蓝军水货

更重要还是曼联球员的反应，网 上有短片影到他完场后站在场边接近 球员通过的位置，多位红魔旧队友都 当佢透明，直行返回更衣室。而曼联 左闸劳基梳尔在社交媒体上载他和加 拿祖短兵相接时，后者倒地的照片， 引来多位队友回应和点赞。种种迹象 显示加拿祖是红魔的不受欢迎人物， 球会顺利清走他还进帐4000万镑，绝 对是曼联近年的最佳交易。 天赋决定球员下限，态度可以推 高上限。加拿祖由曼联未来掌门人， 变成车路士水货，与旧队友变成陌路 人，要怪就怪自己﹗ 苏伟业