专栏 体坛杂论｜小将备战世乒 马龙许昕传心法

中国乒乓球男子队五名代表王楚钦、林诗栋、周启豪、向鹏和梁靖昆，正在成都积极备战于月底在伦敦举行的世界乒乓球团体锦标赛。由于这支球队相对年轻，大赛经验不足，中国乒协特别请来已经退役的传奇名将马龙和许昕协助练习。马龙是拥有最多奥运金牌（6面）的中国运动员，相信他能够将宝贵的经验传授给后辈，助他们在伦敦力争冠军。今届世乒团体赛将于4月28日在伦敦揭开战幔。中国男子队今次派出25岁的王楚钦、20岁的林诗栋、29岁的周启豪、23岁的向鹏和29岁的梁靖昆出战。阵中以周启豪和梁靖昆最年长，两人同为29岁，但以往都非中国男队绝对主力；而领军人物王楚钦年仅25岁，另一主力林诗栋更只有20岁，球队的大赛经验明显不足。例如，林诗栋在早前赛事中状态起伏不定，便与经验有关。

年轻人经验浅诗栋仅20岁

为此，中国乒协可谓「对症下药」，找来身经百战的「定海神针」马龙，以及善于团体赛的许昕回归，协助一众新秀训练。马龙在上届巴黎奥运协助中国赢得乒乓男团金牌，个人更在四届奥运中，共赢得两面男单、四面男团，合共六面奥运金牌，是中国奥运史上赢得最多金牌的运动员。如今他以陪练员兼教练身份回到国家队，其丰富的经验和强大的心理质素，正正是现役中国男队所欠缺的。

至于许昕，他是2016年里约热内卢和2020年东京两届奥运男团金牌成员，亦由2010年开始，连续五届协助中国赢得世乒团体锦标赛男团金牌，团体赛事经验非常丰富。此外，许昕曾在2013年乒乓世界杯夺得男单金牌，成为中国史上首位赢得世界冠军的左手将，故他可以向现役球员分享应付左手将的秘诀。相信在两位资深名将的协助下，中国队定能在本届世乒团体锦标赛取得佳绩。丹尼神