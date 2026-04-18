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专栏 苏哈仔｜曼联教头花落谁家

专家点睇
更新时间：14:08 2026-04-18 HKT
发布时间：14:08 2026-04-18 HKT

卡域克转正做曼联主教练的呼声原本甚高，但球队近期走势下滑，过去4轮英超只有1胜2和1负，加上被指换人太慢太少太保守，风评开始转向。而般尼茅夫主教练伊拉奥拿又突然宣布季尾离队，曼联帅位之争再次热闹起来。
伊拉奥拿的优势，是他有3年英超执教经验，加上与般尼茅夫约满，毋须违约金就可加盟，成本甚低。而且曼联关注他已久，其高强度逼抢踢法在英超评价极高，曼城哥迪奥拿称赞他是现代足球最出色教头之一，自他入主英超后，般尼茅夫就是同期在进攻三区成功逼抢而创造到最多射门的球队，这正是红魔近年努力追赶的方向，想追落后变得现代化。

卡域克转正有暗涌

而伊拉奥拿的体系下，中坚要有出色的穿透传送能力；要求中前场球员要敢于冒险，送出直穿心脏的传球；同时要努力争取第2点，形成围堵对方之势，这理念可丝滑套用到曼联战将利辛度马天尼斯、般奴费南迪斯身上，是球队理想的掌舵人。当然他未执教过豪门球会，又未试过带队踢欧战，曼联来季大有机会重返欧联，能否适应红魔的压力，实属疑问。
卡域克的战术造诣、执教水平上限，肯定不及伊拉奥拿，但他踢过曼联多年根正苗红，加上又得到队内大部分球员支持，转正不会有不稳定因素。伊拉奥拿或卡域克，曼联高层会点拣？苏伟业

 

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