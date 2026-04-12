专栏 体坛杂论｜樊振东退赛世乒令人神伤

距离4月28日世界乒乓球团体锦标赛的开打日期越来越近，国家队终于在周三公布出战伦敦世乒团体赛的参赛名单，备受外界关注的樊振东以个人理由放弃参赛资格，由梁靖昆补上。后者将联同王楚钦、林诗栋、周启豪和向鹏一同出战。外间对于樊振东是否自愿放弃参赛议论纷纷，身为球迷的笔者亦感到难以接受。

笔者上期已经与大家谈及以中国男乒队目前的实力，是很需要樊振东回来协助，以提升世乒团体赛夺标的机会。而樊振东自2018亚运会开始，一直是中国男乒的主力单打球员，带领球队赢得多项大赛的男团锦标，包括2020东京奥运和2024巴黎奥运连续两届夺金。过去他为了国家队倾尽全力，好像2024世乒团体赛，他带病上阵为中国队连取两分，并以3:2反胜南韩晋级决赛，最终更夺得冠军。

严重打击国乒问鼎机会

然而，据国内媒体报道指中国乒协在征询樊振东的参赛意愿之后，获樊振东回复以个人理由自愿放弃参赛资格。一个多年来为中国队竭尽全力去比赛的功勋球手，不理会国家队目前的危机，只顾个人利益而放弃代表国家参赛，相信很多球迷和笔者都一样，实在难以消化这个消息。

樊振东放弃参赛的消息一出，各国参赛队伍亦议论纷纷，日本的张本智和指樊振东退赛，令日本争冠的机会增加。德国的奥恰洛夫更扬言：「没有樊振东的中国队，将面临几十年来最艰难的卫冕之路。」显然，大家都认为樊振东放弃参赛，将严重打击中国男队问鼎世乒团体赛的机会，笔者亦为中国队而担心。丹尼神