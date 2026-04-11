专栏 苏哈仔｜利物浦转风格不伦不类

史洛特上年带领利物浦赢得队史第2个英超冠军后，不少红军迷都嘲笑曼联，话佢地揾错荷兰「光头佬」，史帅先系高级货，坦哈格系次货，带队无成绩，踢法无娱乐性，仲引入一堆高薪水货。

利物浦球迷要轰轰烈烈地赢，痛痛快快地输，踢得要有激情，斗志和士气不可或缺，这就是红军魂。高普的确完美演绎这个红军传统，史洛特去季接手沿用此踢法和风格，还带来联赛奖杯，瞬间上到高位。

曼联左修右补见效

然而史帅今季打造自己的风格，放弃「跑轰」改踢传控，大家都明白转变踢法和阵型会有阵痛，利物浦迷亦不介意成绩和表现不稳定，至少望到球队有激情，可是红军经过大半季后变得不伦不类。刚仗作客巴黎圣日耳门输0:2，赛果上唔算差，但全场挨打，踢3后卫摆明求守，整场没有中目标攻门，落后两球宁愿保持比赛都完场，都唔敢换穆罕默德沙拿出场搏一搏，这点才是红军迷最唔满之处。

史洛特活生生将一支有即战力、踢得畅顺之师，变成无激情无个性的球队。当日坦哈格接手千疮百孔的曼联，硬推几件高价水货是不争的事实，但他左修右补总算砌到一支有基本竞争力之师，还带来了联赛杯和足总杯锦标。史帅系高级货，坦哈格系次货的说法，似乎并不成立﹗

苏伟业