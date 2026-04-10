专栏 运动医道｜荣耀背后的辛酸
发布时间：12:57 2026-04-10 HKT
享受理想的幸福职业之前，任何人都经历过不少的辛酸史，生活中的美好与工作的选择真的有很大关系，因为工作（包括上学）占据了每个人一天的大部分时间，约80%，工作不开心，何来幸福的生活？重要因素包括工作的性质、环境、以及回报（包括薪金和理想的目标是否达成）。
职业运动员，颁奖台上荣耀时刻的背后有着不少辛酸。每天清晨在大家仍在睡梦中，一众泳手可能5点便跳入冰冷的泳池，日复一日地划水、转身、冲刺，用青春填着泳道的长度。单车车神黄金宝也曾讲过，有时他的训练是在内地公路上一个人自己踩几小时，环境中见不到一个其他人。试问你可以学他们吗？
正式成为职业泳手前，已经天天要在上学前早操，6点已在泳池中，之后更要经过残酷的选拔，基本的柔韧性测试可能疼得眼泪直流，一场业余比赛可能决定是否能继续走下去，而且公开赛场拔得头筹的更是凤毛麟角，压力奇大。
入选后其实才是正式的魔鬼训练团，早上5时30分晨跑和陆上训练，早餐（严格控制热量）后整个早上在泳池训练，中午12点吃午餐（监督饮食），下午接受力量和技术训练，晚餐后可能进行康复治疗，9点前熄灯就寝，没有时间拍拖。寒冬清晨的训练更令人心痛，因为朋友仍在温暖的被窝时，她必须马上进入状态入池中，因为每一秒的训练都关乎未来。所以未真正踩上幸福的职业心态前，成功的背后，真是有血有泪的永不放弃心态。
其实人生就像一场漫长的游泳或单车比赛，不仅是技巧，更是如何在逆境中坚持，如何在失败后站起，如何相信自己。也许最终都不能站上最高领奖台，但每个坚持都是生活的勇者，因为真正的胜利，不在于战胜别人，而在于超越自己，达到自己的目标，成为幸福的职业，因为运动员知道「失败不是成功的反面，而是成功的一部分」。所以在此，笔者再此向各位运动员的努力和牺牲，衷心表示尊敬。
郭志坚
澳洲运动创伤物理治疗专科文凭，前港足、亚奥运港队队医，广州中医药大学骨伤科学博士
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