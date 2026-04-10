专栏 非帆征途｜Tomes杯帆船赛将维港启航
更新时间：12:47 2026-04-10 HKT
发布时间：12:47 2026-04-10 HKT
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TopDog杯帆船联赛的最后一场赛事「Tomes杯帆船赛」，将于4月25日（星期六）在维港上演，意味着当日除了会产生「Tomes杯帆船赛」的冠军，亦会决定联赛的总冠军。2025–2026TopDog杯帆船联赛由香港游艇会主办，本来由四场追逐赛事组成，包括「世界航商大会Lipton杯帆船赛」、「HKRNVR纪念杯帆船赛」、「新鸿基公司香港环岛帆船大赛」以及「Tomes杯帆船赛」。可惜原定1月举行的「HKRNVR纪念杯帆船赛」，因当日风势不足而取消，最终TopDog杯帆船联赛的成绩会以三场成绩计算。
追逐赛的原理是每艘帆船或每个级别根据不同系数分批起航，速度较慢的船只如Pandora、Ruffians、Dragons、FlyingFifteen等率先出发，较快的船如Impala、J/80、Etchells、Sportsboats以及大船随后出发追赶。在最理想的情况下，所有船都会在相若的时间完成赛事。
现阶段，排名头三位的分别是「Windfall号」、「Solstice号」和「Mana号」，但由于头三名的分数非常靠近，排名仍然可以有很大的变数。而且比赛仍未截止报名，截至4月2日为止，已经有60艘船报名参赛，竞争将会相当激烈。比赛将于维港以东海面上演，下午两时开赛。
「帆」妹一位希望生活不太平凡的帆妹，热爱水上运动，近期恋上帆船，全身投入学习。[email protected]
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