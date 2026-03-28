世界杯│国际足协严厉打击拖延时间行为 迟开龙门球/界外球、换人行得慢都要罚
更新时间：15:03 2026-03-28 HKT
发布时间：15:03 2026-03-28 HKT
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国际足协在今夏的美加墨世界杯，将会严厉打击拖延时间的行为，主要针对迟开龙门球和界外球，以及被换走球员行得慢的问题，根据新规定将会受罚。同时VAR可扩展审查导致红牌的第2面黄牌，确保比赛的公平性。
被换走球员未能10秒离场将受罚
根据国际足协近日发布的美加墨世界杯新规则，拖延时间行为将会受罚。新规则规定当一名球员被换出场时，需要在10秒内离开球场。如果超过10秒，入替的球员被罚等待多1分钟才可出场，期间换人的球队将少一名球员。而针对迟开龙门球和界外球的行为，当取得皮球后会启动5秒倒数计时，超时就会失去球权。此外在场上接受治疗的球员，要离场等待1分钟才能返回球场，但如果涉及黄牌犯规动作造成的受伤情况，就可以豁免。
VAR可介入第2面黄牌判罚
同时VAR判决范围将会扩展，可以审视导致红牌的第2面黄牌，以及错误判罚的角球都可以介入。同时新规定亦限制只可由队长向球证要求解释判决，其他球员与球证交谈，或围堵球证，将会被出示黄牌。
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