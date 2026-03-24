专栏 桂神开波｜紫金兵团浴火重生的玄机

笔者一向热爱赛马与篮球，刚为星岛马版写完打吡大赛的精辟预测，灵感涌现，随即再为大家奉上一份NBA特别报告。专栏文章必须过得自己一关我才会下笔；今日的焦点，正是近日成绩大爆发的湖人队。

湖人近况堪称神勇，在2、3月的12场硬仗中豪取11胜，接连击退纽约人、金块及勇士等强军。最令人津津乐道的，是他们多次上演第四节惊天逆转。这是「Clutch」，绝非侥幸，而是老将的经验之谈——前三节沉着应战，将体力与防守专注力保留到决胜时刻。作为评述员，本应忌讳「灯神魔咒」，但我情愿冒着「邪住」爱队的风险，也要如实剖析个中玄机。

紫金兵团能排除万难，全凭战术与阵容脱胎换骨。首先，年轻后场当积与里夫斯渐入佳境。最大的转捩点，在于伤愈的勒邦占士。他深明岁月催人的道理，果断放下控球权，增加无球走位甚至客串打5号中锋位，凭借其超班技术与爆发力，对手根本难以招架。

阵容补强亦应记一功。射手坚勒以三分球为主力拉开空间；悍将史密治减薪投奔，注入了铁血防守与组织力；加上辗转加盟的高佬迪安祖艾顿，在篮底频施冷箭，令内线进攻更立体。最后，主帅雷迪克及其幕后团队妙用联防与夹击战术，尤其是令比赛第四节防守滴水不漏。

湖人这番浴火重生，能否乘势直指总冠军？且让我们拭目以待。黄兴桂