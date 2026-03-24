专栏 运动医道｜「富贵包」预防胜于治疗

很多人以为颈后那个「富贵包」是富贵象征，其实是身体健康失𧗾表现的警示讯号。它提醒我们：姿势不良、长期低头，已令颈椎失去自然曲线。若不处理，容易发展成颈椎病及相关问题。上两期我们谈过成因与症状，今期重点分享消除方法，结合中医与物理治疗，效果更全面。

日常最重要是，预防胜于治疗，不要带着颈后大包出街，及早关注姿势，就能让颈部重回健康线条，远离「富贵包」烦恼。

1. 避免长时间低头使用手机或电脑，每30分钟起身做颈部放松。

2. 选择合适枕头高度，保持颈椎自然曲线。

3. 保持规律运动，强化颈部与核心肌力。

中医治疗可疏通经络、活血化瘀，包括局部推拿、针灸、艾灸、刮痧，同时调整饮食，并练习八段锦等养生功法。若情况严重，可配合中药内服。

搭配物理治疗诊所的冲击波、超声波、干扰波、颈部牵引（拉颈机）等仪器和整脊手法，效果更显著。

运动治疗矫正姿势

生物力学原理的运动治疗更是重点方案之一，这些医疗运动是依据详细的临床解剖学和生物力学原理，改善肌力协调，松解绷紧韧带，以矫正姿势，改善颈椎包包问题：

1. 靠墙收下巴：双脚与肩同宽，背部靠墙，用食指轻推下巴向后，让头、后背紧贴墙壁，伸展颈后肌肉。每次保持10-30秒，重复3-5次，时间允许便每小时一组。

2. 滚筒放松上背：躺下，将滚筒放在上背部，慢慢上下滚动，松解紧绷肌肉。

3. 猫式伸展：四肢跪地，手脚与肩同宽。吸气时，背部向下沉、胸部向前抬、臀部上翘；呼气时拱背、收下巴。重复8-10次。

4. 滑翔式：俯卧，吸气同时抬头、抬双腿（并拢伸直），手在身边也同时提起，保持5-6秒后放松。重复5次。十分像滑翔伞运动的姿势。

5. 双臂上拉：站立，双手交叉上举，掌心相对，紧贴耳朵。全身向后伸展，保持10秒，放松后再做一次，可明显感觉肩颈放松。

中西合璧，再加预防胜于治疗的方案，甚么包也应该可以踢走。

郭志坚澳洲运动创伤物理治疗专科文凭，前港足、亚奥运港队队医，广州中医药大学骨伤科学博士

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