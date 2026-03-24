Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

专栏 运动医道｜「富贵包」预防胜于治疗

专家点睇
更新时间：09:00 2026-03-24 HKT
发布时间：09:00 2026-03-24 HKT

很多人以为颈后那个「富贵包」是富贵象征，其实是身体健康失𧗾表现的警示讯号。它提醒我们：姿势不良、长期低头，已令颈椎失去自然曲线。若不处理，容易发展成颈椎病及相关问题。上两期我们谈过成因与症状，今期重点分享消除方法，结合中医与物理治疗，效果更全面。　　
日常最重要是，预防胜于治疗，不要带着颈后大包出街，及早关注姿势，就能让颈部重回健康线条，远离「富贵包」烦恼。
1. 避免长时间低头使用手机或电脑，每30分钟起身做颈部放松。
2.  选择合适枕头高度，保持颈椎自然曲线。
3.  保持规律运动，强化颈部与核心肌力。　　
中医治疗可疏通经络、活血化瘀，包括局部推拿、针灸、艾灸、刮痧，同时调整饮食，并练习八段锦等养生功法。若情况严重，可配合中药内服。　　
搭配物理治疗诊所的冲击波、超声波、干扰波、颈部牵引（拉颈机）等仪器和整脊手法，效果更显著。

运动治疗矫正姿势　　

生物力学原理的运动治疗更是重点方案之一，这些医疗运动是依据详细的临床解剖学和生物力学原理，改善肌力协调，松解绷紧韧带，以矫正姿势，改善颈椎包包问题：
1. 靠墙收下巴：双脚与肩同宽，背部靠墙，用食指轻推下巴向后，让头、后背紧贴墙壁，伸展颈后肌肉。每次保持10-30秒，重复3-5次，时间允许便每小时一组。
2. 滚筒放松上背：躺下，将滚筒放在上背部，慢慢上下滚动，松解紧绷肌肉。
3. 猫式伸展：四肢跪地，手脚与肩同宽。吸气时，背部向下沉、胸部向前抬、臀部上翘；呼气时拱背、收下巴。重复8-10次。
4.  滑翔式：俯卧，吸气同时抬头、抬双腿（并拢伸直），手在身边也同时提起，保持5-6秒后放松。重复5次。十分像滑翔伞运动的姿势。
5. 双臂上拉：站立，双手交叉上举，掌心相对，紧贴耳朵。全身向后伸展，保持10秒，放松后再做一次，可明显感觉肩颈放松。
中西合璧，再加预防胜于治疗的方案，甚么包也应该可以踢走。

郭志坚澳洲运动创伤物理治疗专科文凭，前港足、亚奥运港队队医，广州中医药大学骨伤科学博士

查询：[email protected]

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吴幸美结婚｜「东张女神」首开腔谈老公8字形容极甜蜜  初相识就认定对方：我哋好有缘份
吴幸美结婚｜「东张女神」首开腔谈老公8字形容极甜蜜  初相识就认定对方：我哋好有缘份
影视圈
16小时前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
22小时前
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
影视圈
2026-03-23 09:00 HKT
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
旅游
2026-03-22 12:00 HKT
北角富豪饭堂「声哥厨房」结业！粤菜名厨陈声主理 曾创30万宴席神话
北角富豪饭堂「声哥厨房」结业！粤菜名厨陈声主理 曾创30万宴席神话
饮食
17小时前
美联社
伊朗局势｜以媒：美国冀4月9日前停战 伊朗称美以袭击伊两处能源基础设施｜持续更新
即时国际
53分钟前
钟丽缇遭狠批唔识教女！16岁细女低胸厕所自拍 曝光家姐如厕画面被网民炮轰
钟丽缇遭狠批唔识教女！16岁细女低胸厕所自拍 曝光家姐如厕画面被网民炮轰
影视圈
14小时前
星岛申诉王│7旬母卖金疑被收4成手续费 港男理论讨回公道 涉事金舖：金价波幅大
申诉热话
14小时前
吴幸美结婚丨《东张西望》女神老公真身曝光 去年街头热吻泄恋情 「金猪上身」贵气出嫁
01:22
吴幸美结婚丨《东张西望》女神老公真身曝光 去年街头热吻泄恋情 「金猪上身」贵气出嫁
影视圈
18小时前
中东局势｜特朗普：正与伊朗商讨停火15点协议 传美伊将于伊斯兰堡会谈
即时国际
4小时前