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专栏 体坛杂论｜「火箭」奥苏利云状态巅峰

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更新时间：07:00 2026-03-22 HKT
发布时间：07:00 2026-03-22 HKT

「火箭」奥苏利云被喻为桌球历史上最出色的球员之一。近日他在2026世界桌球公开赛创造历史，打出153度的桌坛史上一棒最高度数。笔者最欣赏奥苏利云的性格，他不喜欢时可以退出比赛，心情好时表现出神入化。今次赛前他已经说状态达生涯最高峰水平，然后就马上创造历史，笔者不得不向他写个「服」字。
奥苏利云曾经7次称王世界锦标赛，加上8次大师赛夺冠和8夺英国锦标赛冠军，合共拿下23个桌球三大赛冠军。同时，他更保持职业生涯累积41项排名赛冠军的纪录。今次他在世界桌球公开赛8强对戴尔，首局即出一捧153度，改写了宾纳特于2004年所创148度的桌球史上一捧最高度数纪录。

打出桌坛史一棒最高度数

桌球赛事原本一捧最高度数为147，但今次火箭乘对手犯规可选择打一个自由球，变相令枱面由15个红球变成16个红球，最高度数由147升至155，而火箭今次有两杆选择打粉红球而非黑球，造出破纪录的153度但仍然未到极限。笔者固然欣赏火箭在比赛中的表现，而他那种「想点就点」的性格更令我佩服。今次赛前他公开表现状态正处巅峰，果然就打出历史一棒最高度数。
奥苏利云之前亦常造出令人争议和惊讶事情，如1996年在世界锦标赛第一次使用左手时，被对手加拿大的罗比度斯认为不尊重他。火箭为了证明自己左手的实力，从而给为此次事件而举行的听证会提供证据，用左手和前世锦赛亚军威廉斯进行了3局比赛，而且全都赢了；令到罗比度斯撤销指控，至今仍令人津津乐道。丹尼神

 

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