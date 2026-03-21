专栏 苏哈仔│卡斯米路强留曼联未必好

卡斯米路在上轮英超又有入波，今季联赛第7球破个人单季纪录，26年共入3球状态大勇(未计昨晚比赛)。不少曼联球迷、球评家都希望这位巴西老将改变离队的决定，至少效力多一年，大家都想见到此子与红魔一起出现在欧联赛场。

今季卡斯米路的重要性不言而喻，特别是死球攻势，往往能抢到最有利位置攻门，多次帮助球队打破僵局，是球队高踞第3名的功臣。这名34岁老将阵上够投入，庆祝充满激情，入波后指住球衣上的队徽庆祝，可见他有几心爱曼联，魔迷见到当然想他留队。不过要留意曼联今季几乎是单线作赛，大部份时间一周一赛，有时甚至两周一赛，卡斯米路回勇归功于赛程稀疏，如果下季要兼顾欧联，能否长期保持状态，实属疑问。

卡斯米路越踢越好，不少球迷希望他改变主意。路透社

沙拿、孙兴民不同决定

再者他在阵上有不少防守错误，速率不足，特别是攻守转换跟不到节奏，只是大家聚焦在他的入球和独到传送上，淡化其他问题。有时好来好去才是最佳选择，孙兴民上季帮热刺赢得欧霸奖杯，打破多年锦标荒后，选择急流勇退转战美职，避开球队今季沉沦要背负的罪名。穆罕默德沙拿去届以神射手和助攻王的身份带领利物浦第2次捧走英超冠军，之后没有及时抽身，签高薪长约留队，今季水准大幅下滑备受批评。有老孙和沙拿的经历摆在面前，好明显应该点拣﹗苏伟业