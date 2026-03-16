专栏 体坛杂论｜政治介入体育 此风不可长

笔者早前在专栏与大家谈及中国滑冰女王谷爱凌，因在米兰科尔蒂纳冬季奥运夺取佳绩，受到美国政客批评无辜被卷入政治漩涡。没料两星期后，又出现美国与以色列联手攻击伊朗，美国总统特朗普警告伊朗因安全理由宜退出世界杯，再一次发生政治介入体育赛事的情况。笔者认为这个风气实不可长，美国务必深切反省，不应再随便将政治与体育挂钩。

美国与以色列近日联手向伊朗开战，发射导弹造成房屋倒塌和人命伤亡，伊朗亦向邻近中东国家杜拜等开火，引致区内局势动荡。近日，美国似乎将战线扯到体育的层面。由美国、加拿大和墨西哥联合举办的2026世界杯还有不足100日便开幕，美国总统特朗普最近公开警告，伊朗应该以自身安全的考虑，避免出席今届世界杯。

事情闹大恐拖迟世界杯举行

然而，伊朗虽然早已表示倾向不出席今届世界杯，但在特朗普发出警告之后，伊朗方面亦作出强硬回应，表示出席世界杯与否轮不到美国作主，更指美国身为主办国而未能保证参赛队伍安全，应该退出主办。美国与伊朗针锋相对，显然已经将世界杯视为政治角力的工具。笔者暂且不去讨论美国与伊朗谁是谁非的问题，但美国总统特朗普警告伊朗不要出席世界杯，明显将政治介入体育，做法实在不可取。笔者更担心事情会越闹越大，甚至影响到今届世界杯的如期举行。而伊朗足球队是经过4年的努力，在外围赛过关斩将才取得世界杯决赛周席位，假若最终因政治事件而未能参赛，对于一众伊朗国脚实在十分可惜。丹尼神

