专栏 运动医道│「富贵包」绝非福气

日常生活中，容易见到有些人后颈突然长出一块明显隆起，好像鸡包仔一样的厚肉，这就是俗称的「富贵包」。新年期间很多人恭喜你这是「福气」的象征，甚至有人赞赏说「富贵包代表你有钱」。

从医学角度来看，「富贵包」不仅影响体态美观，更隐藏着各方面的健康隐患，绝对与「福气」不相关。其实

这是典型的姿势性健康问题，处理不当令你外观不好，甚至肩颈背疼痛不已。

解剖学上看 ，「富贵包」（Dowager’s Hump）并不属于正式的疾病名称，是颈后无故肿起的一团厚肉，好像一个大包子一样，所以有此称号，位置是第七颈椎与第一二胸椎交界处（C7-T1，2）出现的异常隆起形

象化的称呼。

这个包包，其实多是因为长期维持一些不良姿势例如颈过分前倾的电脑电话姿势，导致局部增生或肌肉群紧张堆积，形成了一个明显的鼓包。由于肌肉失衡、姿势不良等原因，颈椎第七节、胸椎第一和二节后面的棘突加重负荷而增生和脂肪积聚而成，慢慢亦令后颈椎关节附近的软组织肿胀变厚，脊柱不正常的弯曲更恶化，所以除了仪表不靓之外，轻则可以引发肩颈背疼痛或胸痺等不适反应，重则头痛、手麻痺，甚至失眠，因为可能形成「寒背」而令心肺功能也受影响等更严重的健康隐忧。

隐藏各方面健康隐患

职业和行为与「富贵包」有着明显的关系，第一类是办公族久坐再加上低头看电脑和文件，长时间坐着的电脑工作，头部自然不觉地长时间前倾，肩颈肌肉关节长期处于紧张和负荷加重的状态，自然便成为「富贵包」的生长地。第二类，手机爱好者低头时间越长，「富贵包」越生长明显，因为低头看手机时，颈椎承受的压力是正常直立时的数倍，长期低头，颈椎退变速度增快，也为「富贵包」的形成提供了生长地。

第三类当然是勤力的学生，长期低头学习读书写字，加上电脑劳累，包括课余时间以电脑和手提电话打游戏机作娱乐，长期缺乏正确坐姿和伸展活动及运动，富贵事业发展前已经先有「富贵包」。

郭志坚

澳洲运动创伤物理治疗专 科文凭，前港足、亚奥运 港队队医，广州中医药大 学骨伤科学博士

查询：[email protected]