专栏 非帆征途｜「2026年劳力士中国海帆船赛」高手云集

非帆征途｜「2026年劳力士中国海帆船赛」高手云集

更新时间：11:01 2026-03-02 HKT
发布时间：11:01 2026-03-02 HKT

由香港游艇会主办的一级离岸赛「2026年劳力士中国海帆船赛」将展开，今届赛事可谓高手云集，除了上期跟大家介绍过以单人帆船挑战离岸赛的莫俊杰外，以下的队伍都非常值得留意。　　

上一届的双料冠军，冲线冠军及IRC全场总冠军「Happy Go号」，今届再次参赛。在整个赛事历史上，只有八艘船曾赢过双料冠军，再加上今届赛事将有一位超水准帆船运动员加入，就是国家队史上首位帆船项目奥运金牌得主徐莉佳，冠军人马配冠军队，今年「Happy Go号」的表现很值得期待。　　

澳洲队伍「Alive号」将会跟本地队伍「Rampage号」组队，组成「Team Alive-Rampage号」参赛。「Alive号」是「2016年劳力士中国海帆船赛」的冲线冠军，至今仍是单体船赛事纪录的保持者。他亦是「2023年劳力士悉尼至荷伯特帆船赛」的IRC组别冠军。而「Rampage号」则是本地顶尖帆船队，去年赢得三个大赛冠军，包括「中国海岸帆船赛」、「帆船香港环岛大赛」和「中国杯帆船赛」。两支最强队伍联手出战，必有一番看头。

而菲律宾队伍「Standard Insurance Centennial V号」也会再度参赛，菲律宾船长Ernesto Echauz是队中的领军人物，今次将是他第十四次参赛，也分别赢过冲线冠军和IRC全场总冠军。队中的成员全都是菲律宾国家队的代表，实力不容小觑。

「帆」妹一位希望生活不太平凡的帆妹，热爱水上运动，近期恋上帆船，全身投入学习。 [email protected]

