专栏 体坛杂论｜谷爱凌无故卷入政治漩涡

中国冰雪女王谷爱凌于今届米兰柯蒂纳冬季奥运会独取1金2银，个人冬奥累积3金3银6面奖牌，创下纪录。然而，出生于美国的谷爱凌却遭到美国副总统万斯和财政部长贝森特批评，后者更指其出卖美国。笔者认为体育与政治不应该混为一谈，而美国要出动两位国家重要官员去针对一位女运动员，更有失风度，美国还是专心训练好运动员，在场上击败谷爱凌才是最好的回应。

谷爱凌出身于美国，母亲谷燕是北京人。她于2012参加全美滑雪赛获得自由式滑雪少年组冠军而崭露头角。2017-19年间代表美国参加国际赛。至2019年她决定改为代表中国，并于2020年出战洛桑冬青奥获两金一银，逐步成为中国队主力。

美国还是专心训练运动员为好

今届米兰柯蒂纳冬奥，谷爱凌在自由式滑雪女子U形场地技巧夺金、坡面障碍技巧和大跳台两项目夺银，合共夺得1金2银，连同北京冬季奥运累积3金3银共6面奖牌，创下冬奥个人累积金牌和总奖牌两纪录。

然而，喜悦的背后谷爱凌却无故卷入政治漩涡，遭美国副总统万斯公开批评：「一名在美国成长、受惠于美国教育制度与自由体制的人，理应希望代表美国出战。」财政部长贝森特更暗指谷爱凌出卖美国：「就像副总统之前在节目中提到这位年轻奥运选手一样，美国待她不薄，她却选择出卖，倒向中国。」笔者认为运动与政治一向是独立，而两位美国主要官员若不满谷爱凌转籍取得好成绩，大可以动用影响力增加美国于该项目投放资源，培养出色的运动员于运动场上堂堂正正击败谷爱凌，比起口水战不是赢得更漂亮。丹尼神