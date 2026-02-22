专栏 体坛杂论｜夫妻同心  其利「夺金」

自从苏翊鸣在单板滑雪坡面障碍技巧赛为中国打开2026冬季奥运金牌之门后，中国队的金牌一个接一个，徐梦桃和丈夫王心迪先后夺得女子和男子空中技巧赛两金，更成为中国新一对奥运金牌夫妻。而要数最出名的中国冬奥夫妻，笔者首推申雪/赵宏博，两人合作拿下中国冬奥史上首面花样滑冰金牌。

「申赵配」18年夺奖无数

申雪与赵宏博的姻缘始于1990年，当时12岁的申雪因为个子偏小，被教练安排练习花样滑冰双人项目，从此与赵宏博展开合作关系。两人于18年的合作当中夺奖无数，包括奥运1金1铜、世锦赛3金3银1铜和大奖赛总决赛6金1银2铜等。

2007年3月21日在日本东京举行的世界花样滑冰锦标赛双人滑比赛上，申雪/赵宏博以完美的表现拿下职业生涯第三个世锦赛冠军。音乐完结后，赵宏博单膝跪下向申雪求婚场面感人。两人结为夫妻之后，于2010年出战温哥华冬奥会，第四次冲击奥运金牌，结果终于能够一尝金牌滋味，这一面亦是中国冬奥史上首面花样滑冰金牌。由于决赛在2月14日西方情人节举行，更成为这对夫妇互相送赠的情人节礼物。

至于中国于夏季奥运亦曾产生多对奥运金牌夫妻，当中射击运动员庞伟和杜丽于2009年结婚更是中国首对奥运金牌夫妻。杜丽在2004年雅典奥运会女子十米气步枪为中国拿下该届奥运首金，2008北京奥运再于50米步枪三姿夺金，而庞伟在北京奥运会亦拿到男子10米气手枪金牌，两人2009年结婚，更成为中国首对奥运金牌夫妻 。丹尼神