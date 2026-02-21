专栏 苏哈仔│曼城随时先系四冠王真命天子

阿仙奴在周中英超补赛，领先2球下被狼队逼和，近7轮已5度失分，目前踢多一场下领先曼城5分，换句话说手上仅剩2分优势。由接近6年无冠，到今年4冠在眼前，这个心理转变并不易被消化，更随时出现蓝月「螳螂捕蝉，黄雀在后」的画面。

阿迪达于2019年尾入主阿仙奴以来，慢慢将球队从低潮期拉起，再脱变成一支有力争夺锦标的球队。以球队今季的引援力道，来到现阶段有力冲击四冠，老实说不算意外。枪手的板凳深度冠绝所有争标份子，最关键还是三线人脚平均，一直领放相当合理。

阿迪达只系建队型教练

然而开始进入冲刺阶段，就要有冠军气质，所谓富贵险中求，即是要在个别比赛中冒险，才能取得理想成绩。在任6年只得一个足总杯冠军的阿迪达，战术部署、临场变动都偏向保守，以唔输波为原则，不会轻易拚搏，这就是之前提过为何他只是一位建队型教练，而非夺冠型教头。近几仗见到他在排兵布阵都畏首畏尾，想搏又唔敢搏，如继续下去随时断送冠军。

当外界谈论阿仙奴有无能力夺得四冠之际，其实曼城同样正在冲四冠，联赛杯将与枪手争冠；英超表现虽时好时坏，但已追近榜首；欧联演出不算亮丽，却又直入16强。在兵工厂锋芒毕露之际，蓝月一直隐身，随时「螳螂捕蝉，黄雀在后」，成为真正的四冠王。苏伟业