专栏 运动医道｜贺岁杯是市民之福 

笔者在1994回港，除了在香港奥 委会以队医身份为香港奥运亚运东亚 运代表队服务外，也是足总的队医，所 以年初一，亲戚朋友都要特别安排时 间，方便我节目中途赶去政府大球场贺 岁杯，回想当年，真的多谢钟志光（人 所共称的佳叔）等电视评述专家，久不 久也提起我这个队医的名称：郭志坚 Andy Kwok，令亲戚朋友们在电视直播 中，知我真的是社会服务，不是避年。

贺岁杯（贺岁足球赛）不单是我的 回忆，其实也是香港球迷惯性的新春 节目。回想当年，我要知道甚么时候封 路，当然没有总干事林诚驹的安排，我 更要慢慢排队时租车位，除了赶不上开 波前的预备工作，当然VIP们派大利是 的机会更错过了。

最早可追溯的是1908年的贺岁杯暨 沪港杯，之后大多是表演赛或埠际赛。 至1980年代香港经济起飞，商业赞助， 笔者当时多是「嘉士伯杯」，每年四队， 农历年初一初赛，初四决赛，体育界年 度的盛事，亦是贺岁庆祝节目之一，观 察入场情绪激烈，大声喝彩叫个尽兴， 响应过年热闹气氛，真的要亲身坐到观 众席，亲眼望着草地上球员奔跑，亲耳 听到欢呼声，才能感受得到，在电视上 是找不到的。贺岁杯除了是市民之福， 也是球圈工作者之福，贺岁杯是香港球 迷的集体回忆，亦是香港波的身份地 位，以前做球员时十分期待能入选，因 为当年以港联（香港联赛选手队）的名义 出战，入选就是一种肯定。

港联是一支代表香港参加由非国 际足球协会举办的足球比赛的精英队 伍，香港足总从香港超级联赛队伍（包 括前身香港甲组足球联赛）挑选的精 英。香港联赛选手队在这二十多年的贺 岁杯里，共夺得四次冠军，从1993年开 始，被邀请访港的队伍是以国家队为单 位，卡士亦强劲，包括2005年由朗拿甸 奴领军的巴西国家队，因此留下不少流 传后世的画面。

郭志坚 澳洲运动创伤物理治疗专 科文凭，前港足、亚奥运 港队队医，广州中医药大 学骨伤科学博士 查询：[email protected]