专栏 苏哈仔│伊云斯做死球教练 曼联死球威力再提升

曼联上周末击败热刺，先开纪录的入球来自一记创意罚球，看守主帅卡域克赛后第一时间赞赏两位幕后功臣，分析师长谷川海太(Kaita Hasegawa)，以及助教兼死球教练伊云斯(Jonny Evans)。红魔能否在季尾取得来届欧联门卷，两人随时成为关键人物。

当鲁宾艾摩廉和其教练团队去月被辞退时，笔者曾担心曼联千辛万苦才改善到的死球威力，可能瞬间打回原形，失去这个重要的入球手段。最后死球教练C费(卡路士费南迪斯)真的离开，但负责死球布置和分析工作的长谷川海太继续留下，球队死球战术的根基没有动摇，之后换上拥有丰富英超经验的伊云斯做教练，威力更上一层楼。

对热刺时的角球入球，明奈突然走前柱接应，回传予大禁区顶，麦比奥莫地波射远柱入网，整个战术十分有创意。然而最重要是运用时机，记得首循环双方交手时，曼联补时靠马菲斯迪历特角球头槌破网绝平，今次这个角球的人脚站位与当时非常相似，热刺以为红魔会像首循环般靠单挡、拉扯，目标是传予远柱的哈利马古利接应，岂料他们开地波，更重要热刺踢少一人，禁区顶无人看管令入球更容易。

这就是伊云斯凭其自身经验，386场英超比赛的履历，临场决定采用，而且一击即中。长谷川海太和伊云斯证明，角球战术唔一定要阻门将先有威力，有创意就得。苏伟业