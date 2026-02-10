专栏 桂神开波｜紫金王朝的黄昏与曙光：夺冠还看字母哥？

洛杉矶湖人，这支于1947年诞生于明尼苏达双城的篮球劲旅，自1960年西迁天使之城以来，便一直是NBA历史上最耀眼的图腾。从早期的谢利韦斯时代，到80年代的魔术手庄逊与天勾渣巴，再到千禧年高比拜仁与奥尼尔的OK组合，乃至近年的勒邦占士与安东尼戴维斯，湖人已豪取17座总冠军及首届NBA杯，其辉煌战绩在篮坛无人能出其右。

展望今季，从上届巧妙地收购了当今NBA最佳得分王卢卡当积之外，球队的第二焦点依然落在「不老传奇」勒邦占士身上。这位年届39岁、征战第23个赛季的老将，凭借严格的饮食管理与充足睡眠，依然保持惊人的竞技状态。他连续1297场得分上双，三分球更越老越精准，从控球后卫到中锋五个篮球比赛位置皆能胜任，实为篮坛奇迹。与此同时，阵中年轻小将里夫斯的崛起亦令人惊喜。这位非选秀出身的球员凭借全面的技术与球商，表现越趋成熟，甚至被誉为比肩当年谢利韦斯特的潜力股。

然而，湖人单靠上列的三头马车似乎不足以掩盖球队防守端的隐忧。面对列强环伺，湖人若想再登顶峰，目前的阵容配置恐怕力有不逮。诚如美国媒体所言，湖人队的夺冠窗口正在缩小。除非球队管理层能展现破釜沉舟的决心，从公鹿成功罗致「字母哥」安迪杜古普这般具统治力的超级巨星，为球队注入顶级的攻防战力，否则在勒邦占士职业生涯的黄昏期，紫金军团恐难再圆冠军梦。这不仅是对球队运作的考验，更是决定王朝能否延续的关键一着。黄兴桂