专栏 非帆征途｜港将包办29er亚锦赛三甲

全港其中一个最大型的小帆船赛事「新鸿基公司香港帆船赛周」在刚过去的周末完成，笔者首先恭喜所有的得奖者！

今届的29er组别赛事可说是有多重意义，既是第四届「29er亚洲帆船锦标赛」，也是名古屋亚运会港区代表的其中一场选拔赛事，因此对本地的29er选手来说，今届赛事非常重要。今年29er参赛的队伍是香港帆船赛周有史以来最多，当中不乏来自海外的强队，包括是来自澳洲和新加坡的队伍。

距名古屋亚运又近一步

最终香港选手凭着稳定和出色的表现，包办三甲。男子队伍普令行（Louis）和乔㵆铿（Ethan）勇夺组别冠军，另一支男子队伍韩牧峰和陈宏立夺亚，季军则为女子队伍江芷棋和黄曦慧。

比赛当日，笔者在香港游艇会日中途岛水上运动训练中心见到两位冠军人马——Louis和Ethan。二人上届赛事屈居第四名，今届终于顺利夺冠，他们说证明努力是会有回报的；两人又形容在比赛期间也见到队伍一直在进步，速度上亦越来越快，而且香港队伍能够包揽三甲，证明香港队伍的水平越来越高；他们又表示今次能夺得好成绩，也多得一班出色的训练拍档。再一次恭喜Louis和Ethan赢得「29er亚洲帆船锦标赛」冠军，亦恭喜他们距离夺得名古屋亚运会入场券又走近了一步。

