专栏 体坛杂论｜「樊先生」球技好人品更好

樊振东不愧为乒乓球坛的一代冠军，他于场内场外的表现都令人敬佩和值得学习。球场内他于一月赢得转战德国后首个冠军，球场以外他一直以来用「广州樊先生」的名字低调行善，直至最近捐款100万为家乡修路才被村民踢爆身份。笔者一直以来都很欣赏樊振东的努力和场上拚搏精神，如今亦被他低调行善的行为感动，他简直是年轻运动员的模范。

樊振东去年毅然离开中国远赴德国发展，经过一段适应期，这名前国家乒乓球一哥在年初的德国杯，6小时内连赢4场为萨尔布吕肯俱乐部赢得冠军，亦是他转战德国后首个锦标。这个冠军背后包含着樊振东的艰苦训练，努力拚搏和永不言败的精神。他以行动去证明无论去到那里，只要努力和坚持可以成功。

低调捐100万家乡修路

球场以外，湖南祁东金桥镇那条旧公路近日进行扩建工程，获得一位「广州樊先生」捐出100万作支援，占工程总开支六成。而这条路是樊振东小时候经常走的路，村民经调查后发现这位广州樊先生原来就是樊振东。同时，他们又发现这位樊先生一直以来有出钱支援建学校，支助老人院和体校更换电器和器材。有指他从2019年到2025年，合共捐款近280万。

然而，樊振东在德国生活简朴，没有聘请助手，汗衫都是自己洗，日常所穿是俱乐部提供的运动服。现今世代年青人容易追求物欲，笔者对于樊振东不求名声，低调行善的行为十分敬佩，无论他场内和场外的行为都值得年青一代去学习。丹尼神