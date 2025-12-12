专栏 运动医道│拗柴如何演变成「习惯性」

拗柴演变成「习惯性拗柴」——慢性踝关节不稳定（Chronic AnkleInstability, CAI），有「机械性」与「功能性」两个不稳定的角色，更影响协调，上期讨论过机械性，今日讨论一下功能性不稳定。

关节中包括韧带有大量活动感受器，它们把关节位置、活动时的方向速度、伸展张力等讯息传向中枢神经系统包括脑和脊髓，令中枢产生反应控制肌肉协调而令动作得以正常和顺利的运作，不会因错误用力或关节错位而受伤，正常时，在落地时因关节和靱带感受器的上传讯息会自动下意识（subconsciously)的很忙地激活相关肌肉包括小腿外侧腓骨肌，亦因眼晴见到问题而令中枢有意识地激活讯息，为即将到来的冲击起支撑和活动作用，平衡关节和正常受力。

等于汽车转波时，摩打中的齿轮可以正常配合位置而夹中齿位，转动和力量传递便正常，CAI患者这个预激活能力有延迟反应甚至消失，关节在受力瞬间毫无功能性讯息被激活，肌肉反应模式混乱，例如小腿外侧肌包括腓骨肌反应延迟，拗柴踝关节内翻时，CAI患者小腿外侧肌起始时间比正常人慢（大约10-30 ms），错过最佳防护时间，不能立即保护踝关节外侧把脚拉紧甚致拉回来，自然又拗柴。而且久病患者身体自然有其他补偿反应，例如要求膝、髋、腰加强活动也可能因此而劳损。

感受器受破坏 扭伤更易重

另外单侧扭伤后，因中枢主导的功能性病变影响健侧，也可能出现反应感觉下降和肌力迟缓，所以不要以为局部问题是小问题。

如果机械和功能二个问题拼起来：初次扭伤⋯韧带松弛（机械）+感受器破坏（功能）=关节更易内翻。如果再次扭伤，韧带进一步松弛+感受器进一步减少=神经肌肉控制更差=扭伤频率指数级上升，一次扭伤便容易重复扭伤，恶性循环的因果。总括来说，机械性问题破坏了硬件基础，功能性问题令正常与非正常的软件无法互相补偿，两者合并恶性循环，重复不稳定的局面，而且不是局部，更影响身体其他位置，一病动全身？

郭志坚

澳洲运动创伤物理治疗专科文凭，前港足、亚奥运港队队医，广州中医药大学骨伤科学博士

查询：[email protected]