香港足球盛会2026｜一家四口齐装上阵撑祖记 异地车迷因波结缘

「2026香港足球盛会」今晚于启德主场馆上演英超车路士硬撼意甲祖云达斯的重头戏。虽然今日适逢周三工作日，傍晚5时半开闸初段人流未算挤拥，但无阻球迷提早入场感受气氛。现场目测身穿「蓝战士」球衣的球迷稍占多数，但「斑马兵团」的死忠同样声势浩大。现场除了本地波友，更有不少专程从内地来港「朝圣」的死忠球迷，当中既有全家总动员齐装上阵撑祖记的温馨家庭，亦有因爱队而结缘的异地车迷。

一家四口全上阵 带童年照索杜林签名

在众多球迷中，来自北京的武斌先生一家四口尤为抢眼。全家齐齐身穿祖记球衣，其中武先生是一名拥有28年资历的超级铁粉，自1998年、年仅10岁时便爱上这支意甲班霸。武先生透露，他今日下午更特意带着自己10岁时拍下的旧照片，参加球会名宿活动，成功获得杜林（Lilian Thuram）及基亚连尼（Giorgio Chiellini）的亲笔签名，圆了儿时梦想。

这份对黑白直间的热爱，如今已传承到下一代。武先生今次特意带同一双儿女入场，而8岁的儿子亦渐渐迷上足球：「正好是世界杯年，带他看了一些比赛后，他开始有所觉悟了。」武先生笑言儿子看球角度相当独特：「他对数字特别敏感，很在意入球数和胜负机率，看球比我更理性。」而武太太亦在丈夫的影响1下爱上祖云达斯，今日同样身穿祖记球衣及短裙的她笑言，自从跟随丈夫看球后整个人充满活力：「现在感觉身体状态特别好，手心永远都是发热的！」

谈到启德主场馆的观赛体验，曾远赴罗马奥林匹高球场作客睇波的武先生大赞新场馆极具震撼力：「场馆外观漂亮，内部科技感十足。相比起意大利球迷放烟火那种狂热，香港这里大家聚在一起就像一个大型Party，氛围截然不同，但也非常享受。」

车迷自嘲低谷入坑 异地波友因盛事结缘

除了温馨的祖记家庭，现场占多数的车路士球迷亦分享了各自的睇波故事。两位女车迷曲小姐与宋小姐笑言，自己是在2022年球队跌至联赛第12名的低谷期才爱上这支球队：「就是那种患难见真情的感觉，大家一起受苦，当作是『养成系』球队来支持。」

朱小姐和李先生原本并不相识，因足球「搭伙」结伴入场撑车仔。杨功煜摄

两位女车迷曲小姐（左）与宋小姐（右）笑言，自己是在2022年球队跌至联赛第12名的低谷期才爱上这支球队。杨功煜摄

两位女车迷曲小姐（左）与宋小姐（右）笑言，自己是在2022年球队跌至联赛第12名的低谷期才爱上这支球队。杨功煜摄

足球的魅力更在于将不同背景的人连系起来。分别从北京和佛山专程来港的李先生与朱小姐，原本互不相识，却因为今次盛事在香港结缘，索性「搭伙」结伴入场撑车仔。对于今晚即将开打的赛事，这对新相识的波友异口同声表示，最希望双方球员都能发挥出水准，并且「不要受伤」，为球迷奉献一场精彩的对决。

记者：杨功煜