意甲劲旅祖云达斯将于明晚（5日）假启德主场馆与英超豪门车路士上演一场瞩目的季前热身赛，更为此次东来推出特别版作客球衣因其独特的设计和稀有性，引发球迷抢购。今早10点半开卖，不足数小时已经全部售罄，市面上更是一衫难求。

这款特别版球衣以粉红色为主调，不仅向祖云达斯历史上经典的作客颜色致敬，更巧妙地融入了香港本地文化元素。最引人注目的是球衣胸口处印上一个特制徽章，该徽章设计灵感源自传统中式图章，以金线绣出外框，字体则以香港的霓虹灯招牌为灵感，绣上祖云达斯的本地暱称「祖记」，并结合了球会的现代「J」字标志，设计上明显为香港球迷度身订造。

忠实祖云达斯球迷陈先生今日因工作关系，要午饭时间才能到Adidas商店想购买这件特别版球衣入场为爱队打气，虽然只是正式开卖了不足两小时，但他到达尖沙咀旗舰店时，这件别具意义的特别版球衣已经全部售罄。

陈先生说：「我今日大概12点半左右到达尖沙咀汉口道旗舰店，发现原来所有祖云达斯特别版球衣已经卖晒，之后我都有再有去埋旺角朗豪坊揾，结果都系卖晒。」他亦慨叹今次这种富香港特色的设计风格，不仅吸引了香港本地球迷的目光，而更加成为了华人地区一件具吸引力的球衣。

这位支持老妇人超过30年的死忠续道：「虽然香港、内地同台湾对祖云达斯的官方译命有所不同，大陆和台湾的译命为尤文图斯，但亦无阻他们来港追捧今次的特别版球衣，反映了这次设计与球会的用心，对于球迷来说是别出心裁和窝心的一件事。」