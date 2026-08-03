英超FPL｜拣夏兰特、般奴费南迪斯一定无死？ 一文睇清选人攻略、道具卡介绍与最新规则

英超2026/27球季，将于8月22日开锣，全球最受欢迎的虚拟足球游戏 Fantasy Premier League（简称 FPL）再次掀起热潮。对于初次接触 FPL 的新手玩家，面对复杂的得分机制与道具规则可能感到无从入手。本专栏特意为大家准备这份「FPL 新手教学指南」，从选人基础到最新赛季的规则变革，再到拣边位球星做主力，助你一步步在朋友圈的「私家联赛」中夺得榜首宝座！

简单而言，FPL 是一款模拟英超联赛领队的游戏。玩家需要动用1亿英镑（£100m）的虚拟预算，挑选15名真实的英超球员组成梦幻阵容。在每轮英超赛事（Gameweek）进行时，这些球员在现实比赛中的实际表现（如进球、助攻、不失球、扑救等）将转化为玩家队伍的积分。全季共有38轮比赛，最终积分最高的玩家将成为冠军。

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FPL游戏界面。网络图片

1. 挑选15人大名单

每位玩家有1亿英镑（£100m）预算购买15位真实的英超球员，这15位球员必须包括：

2 名守门员（Goalkeepers）

5 名后卫（Defenders）

5 名中场（Midfielders）

3 名前锋（Forwards）

为了防止玩家只挑选单一强队的球员，游戏规定在同一支现实英超球队中，最多只能挑选3名球员。

2. 正选排阵与后备顺序

在每轮的第一场比赛开始前90分钟，玩家需要从15人名单中选出11人担任正选，只有正选球员才能为你赢得积分。其余4人则放置于后备席。

正选阵容可以自由变换阵式（例如 3-4-3 或 4-4-2），惟阵中必须包含最少1名守门员、3名后卫、两名中场及1名前锋。如果正选球员在现实中没有上阵，后备席上的球员将按照你设定的优先顺序（后备1至后备3）自动替补。

3. 指定队长与副队长

每轮都必须任命一名正选为「队长」（Captain）和一名「副队长」（Vice-Captain）。队长在该轮获得的积分将会以双倍计算；若队长未有上阵，此双倍福利将自动转移至副队长身上。因此，挑选稳定出战且状态火热的球星（如夏兰特）作为队长，是赢取高分的关键。

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一名球员在每轮都会因在现实比赛中的实际表现而获得分数，当中包括入球、助攻、零封对手、作出防守贡献、以及门将作出扑救。每场比赛中表现最好的3位球员更会获得额外奖分。反之，如果球员在比赛中表现不理想，例如犯规被黄牌警告，甚至红牌驱逐离场、或射失12码，则会被扣分。详细得分方法如下：

球员在比赛中表现 得分 上阵 少于60分钟：1分 多于60分钟：2分 （不包括补时） 入球 守门员：10分 后卫：6分 中场：5分 前锋：4分 助攻 3分 零封对手 守门员 及 后卫：4分 中场：1分 守门员作出扑救 每3次1分 守门员救出12码 5分 后卫每作出10次防守贡献 （解围、封阻和拦截） 2分 中场 或 前锋 每作出12次防守贡献 （解围、封阻和拦截） 2分 每场在额外奖分系统中表现最佳的3位球员 1-3分 射失12码 扣2分 守门员 或 后卫 失球 每失2球 扣1分 乌龙球 扣2分 黄牌 扣1分 红牌 扣3分

特别注意事项：

零封对手

如果一名球员上阵超过60分钟而其间并无失球，即使被换出后球队失球，该名球员仍会得到零封对手的分数。

助攻

在球队入球前作出最后一传，或最后接触皮球的球员顾名思义将获得助攻得分，但有数个特别情况下，在FPL游戏中亦会计算为助攻球员。

如果一位球员的射门被对手「闩到」、被龙门扑出、中柱或中楣弹出后由队友执鸡补射入网，该名球员仍会获得助攻分数。

如果一位球员的射门或传球令对方球员摆乌龙，该名球员仍会获得助攻分数。

如果一名球员成功博得12码或罚球，之后由队友直接射门得分，该名球员亦会获得助攻分数。

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FPL游戏界面。网络图片

可囤高达5个免费转会

在每轮过后，游戏会为每位领队免费提供 1 个「免费转会」（Free Transfer）配额，让你用来汰弱留强。如果你在该轮选择不更换球员，这个配额可以累积到下轮。近年FPL的一项重大规则革新，就是玩家可以累积高达5个免费转会配额。这项改动大大提升了排兵布阵的灵活性，让玩家可以一次过进行多达5人的大重组，而不需要扣减任何积分。

若在没有足够免费转会配额的情况下进行额外转会，每多转入一名球员，将会在该轮的总积分中扣减 4 分（称为「-4分」或「Take a Hit」）。

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官方在新球季引入了身价变动预测器。FBL 官网截图

球员价钱浮动 可升可跌

虽然玩家可以在每轮比赛后作出转会，但需要注意的是球员的身价会根据其在市场上的受欢迎程度（即买入和卖出人数的净增减）而作出调整，每日英国时间子夜（即香港时间早上7时）结算一次，每次升跌幅为£0.1m，而每位球员在每轮比赛之间的累计变动上限为£0.3m。

值得新手留意的是，游戏设有「半价利润」套现规则，即当你卖出已升值的球员时，你只能赚取该身价升幅的一半（并向下舍入至最接近的£0.1m）；然而若球员贬值，你则必须全数承担跌价损失。

例如玩家以£5.0m买入1位球员，若他的买入价上升£0.1m至£5.1m，玩家的卖出价仍为£5.0m。若他上升£0.2m至£5.2m，玩家的卖出价才会升至£5.1m。

这些球员价格变动与及半价利润机制有机会令玩家资金不足而无法购入心仪球员（Priced Out）。例如假设玩家银行结余为£0m，打算将球员A（£6.0m）一换一更换为同价钱的球员B（£6.0m），有两个情况会令玩家资金不足而无法作出更换。

第一、作为目标的球员B因上轮比赛表现优异受一众玩家追捧，赛后翌日立即升价£0.1m至£6.1m，如果球员A价格无变，玩家故然资金不足，就算玩家持有的球员A同样升价£0.1m，但因半价利润机制而令卖出价仍为£6.0m，玩家就会因资金不足而无法购入球员B。

第二、玩家持有的球员A因表现不理想或受伤长唞，令一众玩家抛售该球员，此时玩家就会因持有的球员贬值而无法购买球员B。

好消息是，官方在新球季引入了身价变动预测器（Price Change Predictor），让领队能实时追踪转会趋势，更轻松地部署买卖，以防错失赚取球队资金（Team Value）的良机或避开跌价风险。

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FPL 特权道具卡。FPL官网截图

FPL 设有4种强力的特权道具卡（Chips），善用它们可以令你的得分呈爆发式增长：

Wildcard（无限转会）：永久重组球队，该轮可按球队资金进行无限次转会。

Free Hit（单轮自由换人）：在单一赛周进行无限次免费转会以应对紧急状况，但球队在下轮会自动回复至转会前的模样。

Triple Captain（队长3倍积分）：队长在该周的积分将会乘以3倍（而非平时的双倍）。

Bench Boost（后备增益）：在该赛周内，后备席上的4名球员所获得的积分，亦会全数计入你的总得分。

自2025至26球季起，FPL调整了道具卡的发放方式：玩家全季将获得两套完整的道具卡片，第一套道具必须在上半季内使用（即第19轮截止前，通常为1月初），否则将会作废，无法带入下半季。进入下半季后，系统会重新派发第二套道具卡。注意，同一轮内只能启动一张道具卡片。

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随着 2026至27 新球季的展开，官方引入了数个影响深远的新规则与新功能：

1. 额外奖分系统（Bonus Point System，简称BPS）重组

为了令得分更趋合理，官方大幅调整了奖分系统计算方法，旨在减少与「防守贡献得分」（Defensive Contribution，简称DefCon）的重叠，并提升前锋、进攻型闸位及守门员获得额外奖分的机会。

2. 11位球员位置获重新界定

新球季共有11名球员的位置被官方重新界定，这直接关系到球员的入球得分以及零封奖励（Clean Sheet）。

其中最受瞩目的是般尼茅夫法国新星高洛比（Kroupi Junior，£7.5m），他将由上季被界定为前锋被改划为中场。在上赛季中，他主要担任前锋身后的10号位，并在33场比赛中高效轰入13球。由于中场得分会比前锋多1分，改为中场后高洛比的进球与零封得分都将大幅增值，极具投资潜力。

相反，曼城的马莫殊（Omar Marmoush，£7m）则由中场改为前锋，意味着他每次进球的得分将会减少，且失去中场球员的零封奖励。

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在清楚基本玩法后，就要开始拣选球员。由于玩家一定要买足15位球员，不能在「齐章」前用尽£100m转会预算，换言之，玩家需要预留部分预算填满球队名单。正是这个规则衍生两种主要的「砌队」方向。

明星班砌法

第一个「砌队」方向当然是向各队争标热门的主力埋手，但这些球员一般身价不菲，例如曼城神锋兼上季英超金靴奖得主夏兰特（Erling Haaland）未开季已经价值£15.5m，上季英超助攻王、曼联的般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）价值£12m，而上季防线表现出色兼频频接应死球取得士哥的阿仙奴中坚加比尔马加希斯（Gabriel Magalhães）盛惠£8m，其队友守门员大卫拉耶（David Raya）亦高达£6m。

如果玩家对他们在FPL的取分能力有极大信心，可以考虑以这个方向「砌队」，将这些球星一举打包买入，用剩下的预算买一些有正选但抢分能力不高的球员，或买一些「潜力股」，以这些大牌球星为主力得分点，其他只要基本能拿出场分数，并偶有佳作已经足够。

但以此方法「砌队」亦有相应风险，就单在四线各取一位高价球星已经盛惠£41.5m，差不多花费了一半预算，即只剩下£58.5m预算填满余下的11个位置，即平均每一个余下位置只有£5.3m预算。在FPL游戏中，后卫最便宜都要价£4m，中场和前锋最便宜则要£4.5m，多数是效力弱旅或在强队中无甚上阵机会的球员，故此剩下11人的得分能力之低可想而知。如玩家下重注的几位球星状态下滑，连续几周比赛哑火，或因球队多线作战而被教练作出轮换免战，玩家随时颗粒无收。

双星均衡砌法

另一个「砌队」方向则是只花重金购入两至三个状态稳定的球星作队长和副队长，其他位置平均分配预算。当中最抢手非夏兰特莫属，虽然他的身价是游戏中所有球员中最高，但都无阻一众玩家将他收入麾下。在全球过千万玩家中，根据官方数据有75.1%玩家有买入夏兰特。

曼联的般奴费南迪斯亦是热门之选，这位上季以破纪录姿态夺下英超助攻王的葡萄牙进攻中场，开季两场比赛将对升班马候城和叶士域治，赛程较轻松，令全球有近半玩家都有将他买下。

但此方向亦有其弊端，虽然阵容相对明星班砌法平均，但只能选两至三位球星的做法代表要放弃其他高价球星。这个方法亦曾令部分玩家叫苦连天。例如上季有玩家就在开季之时押注夏兰特和车路士的高尔彭马（Cole Palmer）不会有好表现，结果错过了两位球员的大爆发，之后亦因为两位球员大幅升价而预算不足未能买入，结果跌出全球400万名以外。

曼城今夏有功勋教头哥迪奥拿（Pep Guardiola）离队，换上前李斯特城和车路士主帅马列斯卡（Enzo Maresca）执掌帅印，并且有队长宾拿度施华（Bernardo Silva）转投皇马，防线亦有多名球员离队。虽然夏兰特质素有目共睹，但球队在季初是否能无缝衔接仍是一大问号。

而曼联的B费助攻力亦存在隐忧，上季破纪录的21次助攻有6次都是以死球或传中找到卡斯米路（Casemiro）攻入，占全队最多，不过后者今夏已离队他投，故此B费今季能否保持上季的助攻效率仍是未知之数。所以选择哪位球星作为球队主力仍是一门学问。

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FPL 是一场长达9个月、跨越38轮英超赛事的马拉松，而非百米短跑。对于新手领队，以下3个实用技巧能助你少走冤枉路：

保持耐心，切忌盲目追分：新手常犯的错误是看到上周某几位球员表现突出，便立刻扣分将他们打包买入。在决定转会时，应保持耐心，并以球员未来4至6周的表现预期作长线规划。应多分析球员的底层数据、场上位置及威胁性，看其是否具备持续得分的潜力。

赛程大于一切：球员实力再强，若未来数周皆遇上强敌，得分亦会大打折扣。多利用游戏内的「赛程难易度」（Fixture Difficulty Rating）挑选那些即将遇上弱旅，或赛程相对轻松的球员。

不要过早浪费道具卡：新手往往会在季初因为一时兴起而用掉无限转会（Wildcard）或队长3倍积分（Triple Captain）道具卡，现在上下半季各有一套道具卡所以问题不大，但下半季的用卡策略就至关重要。最有效的策略是将后备增益（Bench Boost）、单轮自由换人（Free Hit） 和无限转会（Wildcard）保留至赛季中后段因迁就杯赛赛程出现的「一轮双赛」（Double Gameweek，即某队在一轮内踢两场比赛）和「轮空」（Blank Gameweek，即某队在一轮赛事中没有比赛），这时使用的回报往往会翻倍。

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