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C朗与女友传8月8日举办婚礼 家乡马德拉岛五星级酒店宴客

足球世界
更新时间：10:32 2026-08-02 HKT
发布时间：10:32 2026-08-02 HKT

英国媒体《太阳报》周六报导，葡萄牙巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo，简称C朗，国内译C罗)与未婚妻佐坚娜，将于8月8日(下周六)举办婚礼。报导指C朗已预订了家乡马德拉岛丰沙尔一间大教堂举办婚礼，同时亦会在教堂附近的五星级酒店Savoy Palace宴客，暂时未知会否宴请队友。

家乡马德拉岛举办婚礼

《太阳报》引述消息人士和葡萄牙媒体的消息，C朗与佐坚娜的婚礼将于8月8日举行，两人已预订了马德拉岛丰沙尔的丰沙尔大教堂。知情人士没有透露婚礼的时间，但根据这间教堂的惯例，婚礼通常于当地时间下午3时开始。同时据悉C朗亦预订了教堂附近的五星级酒店Savoy Palace来举办婚宴。

 五星级酒店举行婚宴

消息人士透露：「酒店住客收到通知，周五和周六将有两层楼暂停使用，另外还有几个酒吧也不会对外开放。」Savoy Palace是丰沙尔一间临海的五星级豪华酒店，拥有花园、泳池和大型宴会厅。暂时未知C朗与佐坚娜的婚礼会否招待宾客和队友。

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