香港足球盛会2026｜英国死忠「旋风式」跨国撑曼城「曼城就是我的一切」启德闭顶作赛 球迷赞观赛体验新鲜

「香港足球盛会2026」今晚（1日）于启德主场馆打响头炮，由英超豪门曼城火并意甲劲旅国际米兰。尽管本港近日天公不造美，但无阻各地球迷的朝圣热情。有英国曼城死忠球迷更展开跨国「快闪」行程，专程飞抵香港撑场；而启德主场馆今晚亦因应天气以闭顶形式举行赛事，为不少中外球迷带来全新的观赛体验。

英国死忠跨国快闪撑场 「曼城是我的一切」

大战前夕的启德主场馆外围一片蓝海，当中一位来自曼彻斯特的英国球迷经历了极其转折的旅程才来到香港。这位曼城死忠向本报透露其「旋风式」行程：「过去两个月我都在亚洲，先在越南实习，再去了菲律宾，昨晚才第一次来到香港，纯粹为了看这场比赛，明天我就会直接飞回曼彻斯特了！」

谈到为何对「蓝月亮」如此死心塌地，他笑言全因球会从小「播种」：「大约2010年我7岁时，曼城职员来到我的学校派发免费门票，我就是拿著那张飞入场，从此一生支持曼城，曼城就是我的一切！」对于今次有部分出战世界杯的主力缺阵，拥有曼城季票的他展现出成熟球迷的风范：「我每星期都在主场看他们踢球，虽然明白其他球迷会失望，但球员刚踢完世界杯，上阵时间极多，绝对需要休息，我非常理解。」

除了对爱队赞不绝口，这位见惯英超大场面的死忠球迷，亦对启德主场馆给予高度评价：「这座新球场的设施绝对是世界级，设计非常宏伟且现代化，即使与欧洲顶级球场相比也毫不逊色，能在这里见证曼城的比赛，气氛一流。」

国内外球迷齐集 体谅球星世杯后休战

除了海外球迷，大批内地拥趸亦专程来港。有支持了国米长达28年的上海死忠，今早飞抵香港，明早便飞走，完美示范「即日来回」；对于爱将拿达路马天尼斯（Lautaro Martínez）缺阵，他表示毫不介意：「世界杯后休息很正常，而且国米大部分主力都有来，绝对可以接受。」另一位来自山东威海的球迷更「识货」地指出，球星缺阵是受制于国际足协（FIFA）的强制休假规定，大家均表示体谅。至于两位来自深圳的球迷被问到会否担心下雨影响心情时，更幽默地回应：「没事，曼城球员在英国也习惯了天天下雨嘛！」

启德「闭顶」作赛 缔造全新观赛体验

因应天雨关系，启德主场馆今晚将闭顶作赛。虽然这并非主场馆首次闭顶，但这个全天候设计仍令不少首次体验的球迷感到新鲜。该名上海国米球迷坦言，以往即使到欧洲睇波也是开放式球场，对今次的「闭顶」体验充满期待；而一位坐大巴赶来的珠海球迷则大赞实用：「相对于淋雨，我觉得封顶好得多！」

本地球迷方面，跟随父亲入场的香港小球迷张同学，虽然对偶像夏兰特（Erling Haaland）未能访港感到「有一点点失望」，但他对「闭顶」作赛却有独特见解：「关上天幕不会影响观赛，反而觉得球场暗一点，气氛可能更好一点。」

记者：尔郡耀