香港足球盛会2026│启德体育园温馨提示球迷轻装入场 尽情享受顶级足球大战

全城瞩目的年度体育盛事「香港足球盛会2026」，今晚将于启德主场馆上演首场焦点大战，由英超劲旅曼城迎战意甲豪门国际米兰。昨晚的曼城公开操练，已吸引逾20,000名球迷到场观看，今晚7时30分两支世界级球队正面交锋，场面肯定更加热闹，掀起全城足球热潮。

提早到场领取实体门票和安检

为让球迷更快入场、更投入赛事气氛，启德体育园提醒观众出发前先检查随身物品，轻装上阵，并因应天气情况提早规划行程。首先提前领取实体门票，并提早到场接受安检，还要留意限制携带物品，观众请勿携带以下物品进场，包括但不限于专业摄影器材、自拍棍及三脚架、任何容量的水瓶及容器（不论是否附有瓶盖）、长度超过35厘米的雨伞、任何尺寸的球类，以及哨子。

超过35厘米雨伞不可带入场内

同时还需留意雨天安排及寄存服务。因应近日天气不稳，球迷如携带雨伞，请留意长度超过35厘米的雨伞不可带入场内。场外设有雨伞存放设施、电子储物柜及付费寄存服务供有需要人士使用。