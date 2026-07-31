英超│拿文斯提前4日归队向曼联报到 新援泰利文斯同样缩短假期开操
更新时间：13:12 2026-07-31 HKT
发布时间：13:12 2026-07-31 HKT
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曼联的比利时门将拿文斯(Senne Lammens)周四返回卡灵顿训练基地，回归操练备战新球季。此子原定于下周一才开操，但他提前4日归队，据报是他主动向球会申请提前结束假期，以便确保自己有足够状态在8月22日英超首轮对侯城时披甲。其比利时队友、红魔新援泰利文斯(Youri Tielemans)同样提早报到，与拿文斯一起现身训练基地。
拿文斯提早4日归队
早前随比利时参加世界杯，并在8强不敌西班牙时后备上阵接波甩手累球队出局的拿文斯，周四提前返回卡灵顿训练基地，向曼联报到备战新球季。据《ESPN》报到，这名24岁年轻门将原定于下周一才复操，但他主动向球会申请提早4日归队，目标就是确保自己有充足的状态和准备，在8月22日英超首轮对升班马侯城时出场。同时他亦希望自己提早回归，可以让教练组有更充份的时间去评估和调整。
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与泰利文斯一起现身训练基地
而拿文斯的比利时队友、早前以3500万镑由阿士东维拉入魔的泰利文斯，周四亦提早向曼联报到，准备新球季。消息指他同样与球会商讨好提早归队，以便更快地融入球队，以及理解主教练卡域克的战术体系，在球季初就能帮助球队。
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