 世界杯2026｜特朗普颁奖礼又做「摄石人」台上赖死唔走要恩芬天奴拉开

西班牙于世界杯决赛加时1:0力克阿根廷，第二度捧走大力神杯，颁奖礼上美国总统特朗普（DonaldTrump）继去年「乱入」世冠杯颁奖台后，今次再度化身超级「摄石人」，在颁奖后拒绝离开舞台，甚至厚著脸皮挤进西班牙队的捧杯合照中，要国际足协主席恩芬天奴（Gianni Infantino） 强行邀请他离开场面极度尴尬！

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Trump just refusing to leave when they’re lifting the trophy.



Infantino desperately trying to get him to move.



Circus. pic.twitter.com/JABUGKUWXm — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 19, 2026

颁完奖「赖死唔走」八万球迷嘘声震天

当特朗普与国际足协（FIFA）主席恩芬天奴在赛后步入球场准备颁奖时，看台上的八万多名球迷随即爆发出震耳欲聋的嘘声，向两人表达不满。

颁奖礼上当特朗普亲自将奖杯递交到西班牙队长洛迪（Rodri）手中，按程序嘉宾此时理应退下，让球员尽情享受捧杯瞬间。然而，这位美国总统却「重施故技」，像之前当世冠杯颁奖礼上充当「摄石人」，将奖杯颁给洛迪后双脚像生了根一样，颁奖台中央「赖死唔走」，大模大样地站在一众兴奋的西班牙球员身旁拍手微笑。

恩芬天奴尴尬解围 网民爆笑：佢以为自己有份踢

现场镜头捕捉到，当西班牙球员准备高举奖杯时，身旁的恩芬天奴眼疾手快，一脸尴尬地走上前，用手轻轻将特朗普「导引」拉到颁奖台的最侧边。这才空出了中央位置，让洛迪与一众队友得以在漫天纸花中顺利完成捧杯仪式。

这幕镜头迅速在社交平台上疯传，引发全球网民排山倒海批评特朗普：「他以为自己也是球队的一员！」、「他竟然赖死不走，真的太令人痛苦了。」西班牙摘下王座固然精彩，但特朗普这次在15亿人面前厚颜充当摄石人，无疑为这届世界杯决赛写下了一个最富娱乐性的注脚。