世界杯2026｜英格兰领先后连换守将 杜曹保守调动惹批评

英格兰于4强领先1球后，被阿根廷于末段连入两球，最终以1：2反负，无缘决赛。英格兰主帅杜曹于72分钟起先后换3名守将入场，希望守住胜局的如意算盘打不响。多名英格兰名宿批评调动过于保守，祖赫特更提及前主帅、同样被批保守的修夫基。

「三狮军团」于55分钟凭安东尼哥顿的入球领先，但之后阿根廷围攻；这名英格兰入球功臣于72分钟被换出，由干沙入替。此时加利尼维利已经点出英格兰防线缩得太后，而阿根廷多番强攻，危险讯号已经响起。

美斯两献助攻

82分钟，杜曹再换入丹般恩和尼高奥莱利。长时间缩后、以及由4后卫改成5后卫，令英格兰欠缺压迫。根据《BBC》的走动图，美斯在英格兰入球后，大部分时间在禁区外右辅位游走，利用英格兰缩后制造的空间。最终安素费南迪斯85分钟的远射得手，92分钟马天尼斯头槌为阿根廷反胜，两球均来自美斯的助攻。

英格兰以1：2反负阿根廷。路透社

阿根廷击败英格兰，晋身决赛。路透社

英格兰4强止步。路透社

杜曹的调动惹批评。路透社

祖赫特：看不到与修夫基之间的改变

祖赫特赛后提及前主帅修夫基：「我相信修夫基现在一定在家中看这场比赛。当英格兰领先、面对大战时，他经常因为过早死守而受到批评。但我看不到今天有任何改变。杜曹之前获得不少赞赏，但他这么早就调动，我认为这反映出他自己都不相信球队，不认为球队还能再给阿根廷致命一击。」

至于舒利亚认为，同样战术在不同对手效果不同：「对挪威和墨西哥时，对手或许没有阿根廷那样的控球能力、把握机会能力，以及那种斗志。他太早打出自己的牌，希望能够守到最后，但结果适得其反。」