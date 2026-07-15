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世界杯2026│西班牙重演黄金一代连夺欧国杯、世杯？ 左闸古古列拿有信心「我们会去实现」

足球世界
更新时间：11:54 2026-07-15 HKT
发布时间：11:54 2026-07-15 HKT

西班牙力克法国，相隔16年再次跻身世界杯决赛，并力争继2024欧洲国家杯夺冠后，连续赢得2项国际大赛锦标。而该国黄金一代于2008年取得欧国杯冠军后，再在10世界杯夺冠，如今这支新生代狂牛亦向著前辈的路途进发，左闸古古列拿(Marc Cucurella)有信心复制黄金一代的成就，指会全力去实现。

黄金一代于08及12连夺欧国杯及世杯

2008欧洲国家杯，西班牙在卡斯拿斯、佩奥尔、恩尼斯达、沙维、沙比阿朗素、法比加斯大卫韦拿和大卫施华等黄金一代带领下夺冠，2年后的世界杯他们以原班人马称王，首次成为世界冠军，并开创狂牛皇辅，12年欧国杯再次夺冠。如今狂牛新黄金一代再现，24欧国杯决赛球队力克英格兰赢得冠军，他们保留了16人参加今次世杯，接连淘汰葡萄牙、比利时和法国等强队入决赛，力争第2次赢得大力神杯。

24欧国杯夺冠 16人再战今届世杯

今场对法国先入12码、本届世杯已累积5球的奥耶沙巴尔；锋线超新星拉明耶马、左闸古古列拿、中场柏迪、门将乌尼西蒙等就是这支新狂牛的主力成员，古古列拿矢言有信心复制狂牛皇朝：「我记得自己当时都有收看比赛，那时还非常年轻，如今有机会实现同样的伟业，真的很难想像。我们有巨大的雄心，这无疑是我们人生中极其特殊的时刻，球队会好好备战决赛，争取成为世界冠军。」

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