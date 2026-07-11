英超｜罗马诺：艾达臣荷西投曼联告吹 将返回阿特兰大

意大利转会专家罗马诺在社交平台发文，表示艾达臣荷西转投曼联的交易告吹。早前曾有消息指艾达臣的体测有问题。

艾达臣早前随巴西大军出战世界杯。法新社

艾达臣转会曼联的交易告吹。法新社

艾达臣料将返回阿特兰大。法新社

上月，传媒广泛报道曼联与阿特兰大，就艾达臣的交易达成协议，「红魔」将以3400万镑转会费，另外380万镑浮动条款的费用签下这名巴西中场。艾达臣早前以后补身份入选巴西的世界杯大军，他在分组赛击败海地后接受《天空体育》的访问时表示：「一切几乎已经完成。」

阿特兰大认为艾达臣「100%健康」

可是，意大利转会专家罗马诺在社交平台发文表示，这宗交易已经告吹；早前有指艾达臣在曼联体测肥佬。而罗马诺指出，阿特兰大认为艾达臣的身体状况「100%健康」，欢迎他重新归队，预料他将返回阿特兰大；艾达臣与阿特兰大的合约2027年6月到期。

另一方面，根据《天空体育》的报道，曼联收购中场安达利山度士及门将卡尔达路的程序，已经进入最后阶段。两名球员均已到达卡灵顿训练基地，办理转会程序及拍摄球会访问内容。