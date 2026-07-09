Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026│迪甘斯指明法国要严防夏基美 强攻摩洛哥右路令他无法助攻

足球世界
更新时间：10:20 2026-07-09 HKT
发布时间：10:20 2026-07-09 HKT

世界杯8强今晚展开，打头阵是法国对摩洛哥，亦是去届世杯4强的翻版。高卢雄鸡教练迪甘斯赛前表示，摩洛哥最大威胁是右闸兼队长夏基美(Achraf Hakimi)，是他们的进攻泉源，一定会严防他，最好的做法是派不同的球员轮流强攻摩洛哥的右路，令他忙于防守而不敢上前进攻，发挥不到应有的作用。(Viu 99、Now616、618台周五凌晨4:00直播)

迪甘斯视夏基美为心腹大患

上届卡塔尔世界杯，法国和摩洛哥于准决赛相遇，前者当时赢2:0入决赛，可是不敌阿根廷未能卫冕。两军今场提早在8强碰头，由于摩洛哥在今届世杯法定时间3胜2和不败，夺冠大热法国都不敢掉以轻心，教练迪甘斯指夏基美是心腹大患：「他虽然是右闸，但有影响力。夏基美在巴黎圣日耳门和摩洛哥，都在右路提供了重要的进攻贡献。他的特点中，进攻端的贡献是最大的加分项。」

3大锋将轮流强攻摩洛哥右路

迪甘斯想出的对策，不是派球员防守他，而是揾战将轮流强攻摩洛哥的右路，令他未能上前助攻，「他越是需要防守，进攻的机会就越少，这是一个对比的问题。我们会派人轮流去冲击他的防守。他当然很了解我们的球员，认识对位的球员，但我们亦一样。」预计高卢雄鸡三叉戟米高奥利斯、奥士文尼迪比利和基利安麦巴比会不停到左路展开攻击，3人在今届世杯合共收录11球10助攻，夏基美面对他们的轮流冲击，肯定疲于奔命。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
01:10
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
突发
1小时前
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
影视圈
14小时前
01:10
香港仔华富邨两女小巴站打交 53岁妇头伤不治 警同日拘50岁女子涉谋杀
突发
11小时前
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
政情
15小时前
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
影视圈
15小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
19小时前
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
22小时前
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
2026-07-08 10:33 HKT
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
时事热话
20小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
2026-07-08 06:00 HKT