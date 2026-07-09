世界杯2026│迪甘斯指明法国要严防夏基美 强攻摩洛哥右路令他无法助攻

世界杯8强今晚展开，打头阵是法国对摩洛哥，亦是去届世杯4强的翻版。高卢雄鸡教练迪甘斯赛前表示，摩洛哥最大威胁是右闸兼队长夏基美(Achraf Hakimi)，是他们的进攻泉源，一定会严防他，最好的做法是派不同的球员轮流强攻摩洛哥的右路，令他忙于防守而不敢上前进攻，发挥不到应有的作用。(Viu 99、Now616、618台周五凌晨4:00直播)

迪甘斯视夏基美为心腹大患

上届卡塔尔世界杯，法国和摩洛哥于准决赛相遇，前者当时赢2:0入决赛，可是不敌阿根廷未能卫冕。两军今场提早在8强碰头，由于摩洛哥在今届世杯法定时间3胜2和不败，夺冠大热法国都不敢掉以轻心，教练迪甘斯指夏基美是心腹大患：「他虽然是右闸，但有影响力。夏基美在巴黎圣日耳门和摩洛哥，都在右路提供了重要的进攻贡献。他的特点中，进攻端的贡献是最大的加分项。」

3大锋将轮流强攻摩洛哥右路

迪甘斯想出的对策，不是派球员防守他，而是揾战将轮流强攻摩洛哥的右路，令他未能上前助攻，「他越是需要防守，进攻的机会就越少，这是一个对比的问题。我们会派人轮流去冲击他的防守。他当然很了解我们的球员，认识对位的球员，但我们亦一样。」预计高卢雄鸡三叉戟米高奥利斯、奥士文尼迪比利和基利安麦巴比会不停到左路展开攻击，3人在今届世杯合共收录11球10助攻，夏基美面对他们的轮流冲击，肯定疲于奔命。