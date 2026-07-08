世界杯2026│巴西安排包机回国 仅丹尼路雷斯一位球员乘搭 其余原地放假

巴西于世界杯16强不敌挪威后，该国足总周二(7日)安排了包机回国。然而26名参赛的球员中，只有右闸丹尼路雷斯(Danilo Luiz)登上这班回程专机，其余众将原地解散放假，部份球员留守美国过暑假，亦有不少人前往其他国家享受假期。

巴西只有右闸丹尼路雷斯登上这班回程专机，其余球员将原地解散放假。法新社

仅丹尼路一名球员乘飞机回国

巴西周日于16强以1:2不敌挪威，终止今届美加墨世界杯之旅。该国足总安排包机，从美国新泽西直飞巴西里约热内卢，巴西全队26位球员仅丹尼路雷斯登机，机上还有多名教练组成员、队医和随行保安人员，以及训练门将兰迪堤，其余各人原地解散放假。

大军原地解散 球员四出外游

据悉，尼马留在美国度期，带同家人前往奥兰多；安历迪未有离开新泽西，被传媒拍摄到在当地逛街；云尼斯奥斯祖利亚则搭乘航班前往西班牙伊比萨岛度假；安迪历则与加拿大籍的妻子回乡前往温哥华，后者在当地有置业。