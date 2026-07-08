世界杯2026│8强6支欧洲队再现统治力 两场全欧对决 挪威对英格兰够吸睛

美加墨世界杯最后两场16强周二完成，瑞士淘汰哥伦比亚踏上8强尾班车。8强中有6支欧洲球队，是2018年世界杯后最多，其中2场是全欧对决，包括西班牙对比利时，以及挪威斗英格兰。而今次是世杯历史上第14次出现6支欧洲队会师8强，再次展现欧洲的统治力。

8强有两场全欧对决

瑞士在16强最后亮相，与哥伦比亚于法定时间和加时赛和0:0，最后互射12码赢4:3，取得8强席位，将与卫冕的阿根廷争夺准决赛资格。8强所有球队和戏码已经确定，合共有6支欧洲球队跻身此阶段，其中两场是全欧对决，分别是西班牙对比利时，以及挪威斗英格兰，余下两仗就是瑞士对南美洲的阿根廷，以及法国斗非洲代表摩洛哥。

23届世杯14次6支欧洲队入8强

8强有6支欧洲队，是历来23届世杯中第14次出现，证明欧洲于这项国际球坛顶级赛事的绝对绝治力，对上一次是2018年，当时法国、比利时、瑞典、英格兰、俄罗斯和克罗地亚会师8强。

