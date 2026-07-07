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世界杯2026预告｜美斯硬撼「埃及美斯」沙拿争出线 文森比率瑞士斗哥伦比亚望创队史最佳

足球世界
更新时间：17:18 2026-07-07 HKT
发布时间：17:18 2026-07-07 HKT

世界杯16强进入最后一轮大战，先有「真假美斯」大战，由阿根廷对上有「埃及美斯」之称的沙拿；另一边箱则有瑞士有金童文森比，将带领球队硬撼哥伦比亚拼出线创队史。

美斯撼沙拿演传奇锋将对决

阿根廷上仗对佛得角陷入苦战，要斗到加时才以3:2艰难取胜，16强的对手埃及亦同样要和澳洲踢到加时，互射12码才分出胜负，不约而同的是2队的传奇锋将都分别为球队踢足120分钟，今次是首次2人在国际舞台上交手，2人在整个世界杯中亦展现出强大的创造入球和组织能力，今战相信亦是2人最后一次机会可以在世界杯中交手，因此今场亦是今届必看之一。

阿根廷vs埃及
开赛时间：深夜12:00
直播：NowTV 616、618、688

文森比强势掘起 望率瑞士挫哥伦比亚闯8强

瑞士今届除了首战遭卡塔尔逼和后，表现愈踢愈稳定，尤其是阵中新星文森比的掘起成关键，他目前已献3入球2助攻，以一名20岁的小将而言表现相当亮眼，而今战对上球风强硬且拥有路易斯戴亚斯的哥伦比亚，相信对瑞士上下而言是一大挑战，但距离创队史只差一步，因此相信亦会对士气有所提升。

瑞士vs哥伦比亚
开赛时间：深夜4:00
直播：NowTV 616、618、688

 

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