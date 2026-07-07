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世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强

足球世界
更新时间：05:06 2026-07-07 HKT
发布时间：05:06 2026-07-07 HKT

C朗完成世界杯之旅。41岁的他带领葡萄牙今晨面对西班牙，被敌军米基尔马连奴于91分钟绝杀。最终葡萄牙以0：1不敌西班牙；西班牙的8强对手将是美国和比利时的胜方。

C朗的背门攻被西蒙挡住。美联社
C朗的背门攻被西蒙挡住。美联社
C朗的射门被西蒙挡出。美联社
C朗的射门被西蒙挡出。美联社
奥耶沙巴尔单刀失机。美联社
奥耶沙巴尔单刀失机。美联社

奥耶沙巴尔单刀射斜

西班牙早段便有一次黄金机会，8分钟精彩的三角短传，丹尼尔奥莫第一时间直线弹予奥耶沙巴尔，后者突破越位但单刀失机，面对出迎的葡萄牙门将迪奥高哥斯达射斜。16分钟，耶马接应洛迪卡斯简迪的直线，在右脚推大脚起左脚被哥斯达救出，皮球落在阿历斯巴尔拿脚下，他在左路复制差不多的烫射，但再被哥斯达飞身扑走。

马连奴单刀射破葡萄牙大门。路透社
马连奴单刀射破葡萄牙大门。路透社
C朗世杯梦碎。路透社
C朗世杯梦碎。路透社

纽奴文迪斯射门中楣

葡萄牙方面，C朗拿度在补水暂停前，只有4次触球，1次射门来自右脚窄位起脚，但被西班牙门将乌尼西蒙救出。他在上半场37分钟还有另一次机会，但其背门攻再被西蒙挡到。葡萄牙上半场最有机会的埋门，是41分钟短角球后，纽奴文迪斯起左脚劲射，西班牙守将柏度朴路用头尝试阻挡皮球改变方向，皮球中楣弹出。两军上半场互交白卷。

西班牙于91分钟打破僵局，一次快开罚球，然后托利斯直线传予米基尔马连奴，后备上阵仅5分半钟的马连奴单刀射破葡萄牙大门。西班牙最终以1：0击败葡萄牙，C朗世杯梦碎。

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