Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026│美斯、麦巴比、夏兰特同入7球金靴争崩头 数目相同点样分高下？

足球世界
更新时间：13:29 2026-07-06 HKT
发布时间：13:29 2026-07-06 HKT

挪威神锋艾宁夏兰特(Erling Haaland)于8强梅开二度，领军2:1击败巴西之余，个人在今届世杯累积入7球，与法国皇牌基利安麦巴比和阿根廷球王美斯看齐，英格兰队长哈利卡尼就以6球紧随其后。由于4人所属的球队仍未出局，世杯金靴奖争持激烈，有机会以相同数目完成。根据赛制，如果入球数字相同，就会计算相关球员的助攻数目，再不分高下就计出场时间，以上阵时间较少者取得殊荣，目前就以2次助攻的麦巴比领放。

排名 球员(位置/球队 入球 助攻 上阵时间
1 基利安麦巴比(前锋/法国) 7球 2次 482分钟
2 美斯(前锋/阿根廷) 7球 0次     361分钟
3 艾宁夏兰特(前锋/挪威) 7球 0次     416分钟
4 哈利卡尼(前锋/英格兰) 6球 1次     488分钟

3人同样累积7球 卡尼6球紧贴

夏兰特今场独取2球后，今届世杯总入球累积至7球，首次追平美斯和麦巴比的总入球数。而哈利卡尼对墨西哥时亦射入12码，入球数增至6球，仅次于3大神锋，今届世杯金靴奖之争斗得非常激烈。由于挪威、法国和英格兰已跻身8强，美斯的阿根廷就在今晚出战16强斗埃及，各人的入球数目仍机会增加，意味有一定机率数字相同。

麦巴比有2助攻 暂时在射手榜领先

如果入球数相同，金靴之争根据赛制就会计算各人的助攻数目。若仍然未能分胜负，就会再计出场时间，分钟最少就会胜出。目前3位累积7球的射手中，麦巴比有2次助攻，暂时于金靴榜领放；美斯和夏兰特就没有助攻，两人中前者的出场时间为361分钟，后者就416分钟，美斯就在金靴榜排第2位，夏兰特就排第3位，哈利卡尼就排第4名位。

 

 

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
IB放榜2026｜圣保罗男女诞６状元 维多利亚圣士提反状元人数创新高
IB放榜2026｜全港至少诞63状元 英基占27人 维多利亚圣士提反状元人数创新高（持续更新）
教育新闻
1小时前
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT
01:32
大埔公路夺命车祸│死者爱锡家人 身兼数职养家 胞姊：佢系好好嘅弟弟
突发
5小时前
世界杯2026｜夏兰特梅开二度 挪威2：1挫巴西闯8强再创历史。美联社
世界杯2026｜夏兰特梅开二度 挪威2：1挫巴西闯8强再创历史
足球世界
8小时前
世界杯2026｜英格兰3:2淘汰墨西哥入8强 86世杯伤心地阿兹特克球场成功复仇
世界杯2026｜英格兰3:2淘汰墨西哥入8强 86世杯伤心地阿兹特克球场成功复仇
足球世界
3小时前
世界杯2026｜巴西出局尼马泪崩 宣布退出国家队结束国际赛生涯
世界杯2026｜巴西出局尼马泪崩 宣布退出国家队结束国际赛生涯
足球世界
4小时前
曾渊沧分享下半年收息布局 加入中资电讯股及国泰 看好稳定币主题吼两只股｜百万仓
曾渊沧分享下半年收息布局 加入中资电讯股及国泰 看好稳定币主题吼两只股｜百万仓
投资理财
8小时前
黄埔男遭两女「问路党」夹攻抢手机过数 事主报警崩溃怒吼：「好心畀人当狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
黄埔男遭两女「问路党」夹攻抢手机过数掀热议 事主报警崩溃怒吼：「好心畀人当狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
时事热话
2026-07-05 13:14 HKT
随父母移英4年呻融入唔到 女学生两头唔到岸陷身份危机 埋港人堆生罪恶感｜Juicy叮
随父母移英4年呻融入唔到 女学生两头唔到岸陷身份危机 埋港人堆生罪恶感｜Juicy叮
时事热话
3小时前