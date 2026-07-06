世界杯2026│美斯、麦巴比、夏兰特同入7球金靴争崩头 数目相同点样分高下？

挪威神锋艾宁夏兰特(Erling Haaland)于8强梅开二度，领军2:1击败巴西之余，个人在今届世杯累积入7球，与法国皇牌基利安麦巴比和阿根廷球王美斯看齐，英格兰队长哈利卡尼就以6球紧随其后。由于4人所属的球队仍未出局，世杯金靴奖争持激烈，有机会以相同数目完成。根据赛制，如果入球数字相同，就会计算相关球员的助攻数目，再不分高下就计出场时间，以上阵时间较少者取得殊荣，目前就以2次助攻的麦巴比领放。

排名 球员(位置/球队 入球 助攻 上阵时间 1 基利安麦巴比(前锋/法国) 7球 2次 482分钟 2 美斯(前锋/阿根廷) 7球 0次 361分钟 3 艾宁夏兰特(前锋/挪威) 7球 0次 416分钟 4 哈利卡尼(前锋/英格兰) 6球 1次 488分钟

3人同样累积7球 卡尼6球紧贴

夏兰特今场独取2球后，今届世杯总入球累积至7球，首次追平美斯和麦巴比的总入球数。而哈利卡尼对墨西哥时亦射入12码，入球数增至6球，仅次于3大神锋，今届世杯金靴奖之争斗得非常激烈。由于挪威、法国和英格兰已跻身8强，美斯的阿根廷就在今晚出战16强斗埃及，各人的入球数目仍机会增加，意味有一定机率数字相同。

麦巴比有2助攻 暂时在射手榜领先

如果入球数相同，金靴之争根据赛制就会计算各人的助攻数目。若仍然未能分胜负，就会再计出场时间，分钟最少就会胜出。目前3位累积7球的射手中，麦巴比有2次助攻，暂时于金靴榜领放；美斯和夏兰特就没有助攻，两人中前者的出场时间为361分钟，后者就416分钟，美斯就在金靴榜排第2位，夏兰特就排第3位，哈利卡尼就排第4名位。